Harry Styles ha revolucionado España con su reciente visita al país en el marco de su última gira Love on tour. Mortales y celebridades se han rendido a los encantos del artista, como es el caso de María Pombo, quien ha declarado literalmente su amor al cantante, sin previo permiso de su marido Pablo Castellanos. Sin embargo, y más allá de los VIPs presentes en la platea y grada del Iberdrola Music de Villaverde, ha trascendido la presencia de la Princesa Leonor y la infanta Sofía en el recital con visita al camerino incluida, y esta vez sin la Reina Letizia como testigo. Es la segunda ocasión que las hijas de los Reyes se han encontrado con Styles ya que, como se pudo saber en su día, el año pasado hicieron lo propio antes del regreso de la heredera al trono a tierra galesas. Leonor y Sofía son seguidoras y fans del excomponente de One Direction hasta tal punto que no se conforman con deleitarse con su música en directo, también han conseguido sendos cara a cara con él, convirtiéndose también así en las ‘conocidas royal’ de Harry.

Harry Styles en los Premios Grammy 2023. / Gtres

Este momento de admiración ha sido muy cercana a la vivida por su padre, el Rey Felipe VI, durante la épica final del Torneo de Wimbledon que coronó a Carlitos Alcaraz como el otro rey de la pista. El monarca protagonizaba un momento viral que ha dado la vuelta al mundo gracias a su selfie con el actor australiano Hugh Jackman, conocido por su personaje de Lobezno en la popular saga de Marvel. Ambos posaban sonrientes frente al objetivo señalando nuevamente la cercanía del Rey en las distancias cortas, no solo con su pueblo, sino también con los artistas del celuloide.

El Rey Felipe con Hugh Jackman. / Redes sociales

Los Reyes Felipe y Letizia son muy celosos con sus momentos privados, pero no ponen objeción a que se compartan y filtren noticias indicativas de sus gustos personales, más allá de sus compromisos. Uno de estos aspectos tiene que ver con las cuestiones en las que el monarca, su esposa y las hijas de estos se entregan como seguidores comunes a los diferentes protagonistas de la esfera de la cultura, el arte o el deporte de los que todos ellos son seguidores. Inquietudes que en diferentes momentos han sido noticia de alcance como no podía ser de otro modo.

Sin ir más lejos, el pasado 9 de julio trascendía el momento fan de la Reina Letizia con uno de los artistas a los que más admira; Rod Stewart. Coincidiendo con su reciente recital en España, la Reina pidió al Rey que le hiciera una foto junto al ruego de: «Felipe, déjame tu móvil que es el único con el que podemos hacer fotos». Junto con este destacado, también se ha citado en diferentes ocasiones el interés de doña Letizia por Eurovisión, aplaudiendo al Ea Ea de Blanca Paloma más allá de su discreto resultado o dejándose ver en conciertos de artistas como Alejandro Sanz, Joaquín Sabina, Los Planetas o los Hombres G. Precisamente el propio David Summers destacó en una de sus últimas entrevistas que el Rey Felipe VI siembre había sido uno de los más fieles seguidores del grupo top de los 80.

No solo han sido cantantes los protagonistas de la admiración de los Reyes, en el año 2019 Sus Majestades protagonizaron un momento de admiración frente a Ricardo Darín. Fue en Buenos Aires, durante la visita de los Reyes a Argentina en marzo de 2019. Con motivo de la cena de gala ofrecida en su honor por parte de presidente de Argentina, Mauricio Macri, y su mujer, Juliana Awada. Un encuentro es la punta del iceberg del momento fan de los Reyes con el universo de la actuación. De todos es conocida la admiración de doña Letizia hacia la actriz Penélope Cruz con la que guarda una buena amistad. Más sorprendente aún si cabe fue el cara a cara de la Reina y sus hijas con Chris Hemsworth en los camerinos de El Hormiguero 3.0. Un encuentro que provocó la tardanza del actor con el equipo del programa previo a su entrada en plató.

Los Reyes y sus hijas en Chinchón. / Gtres

Y es que Letizia de España comparte gustos con sus hijas, más allá del ballet y otras altas disciplinas. Otra de ellas es el deporte, en concreto el fútbol. De todos es conocida la admiración personal de la Reina hacia Alexia Putellas, la española que ostenta dos balones de oro. Una pasión por el balonpié que han heredado sus hijas, sobre todo la pequeña. La infanta Sofía juega habitualmente al fútbol y es admiradora de algunos jugadores de la liga española y otras ligas internacionales. Uno de los últimos momentos fande la joven vino dado al recibir la misteriosa camiseta de la selección española de fútbol que Gavi entregó al rey y que, como muchos se percataron, no era de la talla del monarca.