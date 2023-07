Harry Styles (29) ofreció el pasado viernes uno de los conciertos más esperados de 2023 en nuestro país. El cantante y compositor británico reunió a más de ochenta mil personas en el recinto Iberdrola Music en Villaverde, el mismo escenario donde unos días antes había tenido lugar una nueva edición del Mad Cool Festival; entre los que destacó la presencia de ni más ni menos que la Princesa Leonor (17) y la Infanta Sofía (16).

Las hermanas pudieron disfrutar con algunos de los singles míticos del cantante, como Watermelon sugar o As it was y otros temas más recientes de su nuevo disco, Harry’s house; así como de él mismo entre bambalinas. Pues según ha trascendido, princesa e infanta, respectivamente, tuvieron acceso al camerino de la estrella inglesa minutos antes del inicio del show. «Estuvieron conversando animadamente con Harry Styles», señala El Español.

La Princesa Leonor y la Infanta Sofía en un acto en Madrid / Gtres

La presencia de las hijas del Rey Felipe VI y Doña Letizia al concierto no estaba prevista, ni tampoco ha sido confirmada por Casa Real-algo que no es de extrañar teniendo en cuenta que se trata de un acontecimiento dentro del ámbito privado de los miembros de la Familia Real-. No obstante, se intuyó en el momento preciso en que se vio aparecer por el recinto, a tres coches blindados con máxima seguridad. «Algunos de esos testigos directos se quejaron del ‘trato de favor’ dado a las hijas de los Reyes, ya que mientras muchos tuvieron que soportar casi tres horas de larga espera para acceder al lugar donde iba a tener lugar el espectáculo, ellas llegaron y entraron directamente», reza la publicación.

Sea como fuere, lo cierto es que esta no es la primera vez que la Princesa Leonor y la Infanta Sofía disfrutan de un concierto de Harry Styles. Ya en julio de 2022, las hermanas acudieron al espectáculo que el cantante ofreció en el WiZink Center de Madrid con motivo de su gira Love On Tour, que había sido aplazada hasta en dos ocasiones por la pandemia del coronavirus. Entonces, las hijas de los reyes estuvieron acompañadas, eso sí, de su madre, la Reina Letizia, así como de una amiga en común y otra mujer de la misma edad que la consorte.

La Reina Letizia junto a sus hijas, Leonor y Sofía / Gtres

Rumbo a Mallorca

desde 2018. Concretamente, desde el ochenta cumpleaños de la Reina Sofía, cuando toda la familia del Rey posó en las escaleras del Palacio de la Zarzuela. El concierto de Harry Styles ha sido el acontecimiento social previo a que la Leonor y Sofía pongan rumbo a Mallorca para disfrutar, según varios medios de comunicación especializados, de unos días junto a sus primos paternos, organizados por la reina emérita, Doña Sofía . Algo que no se produciría, al menos públicamente,Concretamente, desde el ochenta cumpleaños de la Reina Sofía, cuando toda la familia del Rey posó en las escaleras del Palacio de la Zarzuela.

Así, Marivent volverá a ser el epicentro real este verano. Según adelantó el diario Última Hora, será el próximo día 3 de agosto, cuando Felipe y Letizia aterricen en Mallorca junto a sus hijas para, entre otras cosas, acudir a la Copa del Rey de vela, que tendrá lugar del 29 de julio al 5 de agosto, así como a la clausura del Atlàntida Mallorca Film Fest.