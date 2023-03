Japón ha sido testigo de una de las parejas más sorpresa de la primavera. Harry Styles y Emily Ratajkowski han sido pillados besándose -y de forma apasionada- detrás de una furgoneta. Aunque, a juzgar por el vídeo que ya corre por la red, no parece que estuvieran escondiéndose de las cámaras. El cantante británico se encuentra en Tokio con motivo de su gira, Love on Tour, un nombre que le viene como anillo al dedo.

Si bien hace unas semanas una fuente cercana al intérprete de As it was confirmaba que estaba conociendo a alguien, nadie se imaginaba que fuese la famosa modelo, una de las más aclamadas del mundo: «Harry está saliendo con alguien y está haciendo todo lo posible por mantener su identidad en secreto después del circo que rodeó su relación con Olivia Wilde. Aunque es pronto, las cosas parecen ir bien». Además, Harry Styles ya comunicó en 2014 que su crush era la supermodelo. «Emily Ratajkowski de Gone Girl», dijo para Telehit.

Una historia de amor que llega después de que ambos hayan puesto punto final a sus anteriores relaciones. Fue a finales de 2022 cuando Harry y Olivia Wilde confirmaron su ruptura, según los rumores, porque ella quería centrarse en sus dos hijos y él continuar con su trayectoria profesional en los escenarios. Fueron dos años de amor que surgió en el rodaje de Don’t Worry Darling, una cinta dirigida por la actriz que no estuvo exenta de polémica.

Por su parte, Emily rompía con Eric André hace apenas un mes. La última vez que hicieron alarde de su relación fue el Día de San Valentín, cuando compartieron unas fotografías desnudos que no tardaron en dar la vuelta al mundo. Un breve romance de lo más controvertido que llegó a la vida de la modelo después de separarse de su marido y padre de su hijo, Sebastian Bear-McClard, tras las múltiples infidelidades del actor. «Siento todas las emociones. Siento enojo, tristeza, emoción, alegría. Cada día es diferente», confesó para Harper’s Bazaar.

Ratajkowski y Sebastian se dieron el ‘sí, quiero’ en 2018, dos semanas después de oficializar su relación. Tan solo unos meses después comenzaron a sonar con fuerza las infidelidades de su marido, pero confió hasta el último día en él. Ahora, parece haber dejado ese pasado oscuro atrás para volverse a ilusionar. Eso sí, sin tener una relación seria de momento, tal y como ella misma confesó recientemente en el podcast High Low With Em Rata: «He estado tratando de salir con hombres de forma casual y ha sido realmente difícil, porque básicamente cada vez que tengo otra cita todo el mundo lo sabe. Así que los otros chicos con los que estoy saliendo lo ven».

Después de romper su matrimonio, Emily fue fotografiada besándose con Dj Orazio Rispo y también tuvo una cita con Brad Pitt, aunque parece que la cosa se quedó ahí. ¿Será este beso con Harry Styles el comienzo de una nueva historia de amor? Sea como fuere, parece que el cantante y la modelo nada tienen que esconder.