Las botas estilo cowboy son siempre las preferidas porque comprobarás que nunca pasan de moda. Y las tenemos, son las botas de Emily Ratajkowski y arrasan. Y lo mejor es que están en Pull&Bear y por esto las podemos comprar ya.

En color negro, son las que debes tener esta temporada. te damos las señas para que esto sea posible y además puedes tenerlas para este fin de año. ¡Lúcelas como regalo de reyes!

Cómo son las botas de Emily Ratajkowski

Altas de estilo cowboy que permite combinar con todo lo que quieras y te propongas. Lleva tiradores laterales para más señas y así tienes un detalle en la bota. Se acaban en forma de punta y también destaca por el detalle metálico en el tacón.

Con estas botas vas la mar de cómoda a todos lados. Y además subes en altura porque el talón es de 4,5 cm, por lo que ganas algo pero siempre con el confort que necesitas.

Con qué materiales están confeccionadas

Las botas se elaboran con 100% poliuretano siendo el forro de 100% poliéster y la suela de 100% poliuretano termoplástico.

Para cuidarlas como es debido, debes seguir las instrucciones que te da Pull&Bear en su web y también seguir lo que se establece en la etiqueta.

Para estas botas, es mejor no lavar, no usar lejía / blanqueador, no planchar, no limpieza en seco, no usar secadora y no sumergir en agua.

Además, dan instrucciones según cada tipo de material. El charol/sintetico/tejido se limpia con paño húmedo, ante/nobuck/ serraje con cepillo suave o esponja dura.

Mientras que en el cuero se aplicar ceras incoloras con el tono de la piel. mientras que el ante/nobuck/ serraje puede protegerse con sprays tratantes o repelentes de polvo (hidrofugante para mopas).

Dónde compramos estas botas en negro

En la web de Pull&Bear que están a un precio de 39,99 euros, en diversas tallas, de la 35 a la 40. Escoge la tuya y la puedes comprar directamente online. si crees que pasarás cerca de una tienda física, nada mejor que ir a una de ellas buscar las botas y probártelas.

Como ves, son pura sofisticación y van bien ya sea con unos vaqueros, un vestido en negro, con abrigo largo o bien con cazadora de diversos colores. Al ser versátiles, entonces es factible para una salida con amigas, un evento informal y hasta para la fiesta de fin de año. A por ellas.