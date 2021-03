Emily Ratajkowski incendia la red con un desnudo en la recta final de embarazo

Parece que la Emily Ratajkowski le ha cogido el gusto a eso de mostrarse al natural y enseñar a sus seguidores los avances de su embarazo. La modelo ha vuelto a recurrir a las redes sociales para compartir una serie de imágenes completamente desnuda en las que se aprecia que está a punto de dar a luz. Fotografías en las que la modelo se encuentra estratégicamente colocada para no violar ninguna de las normas de la popular red social y en ningún caso mostrar más de lo que desea.

Era el pasado mes de octubre cuando la top estadounidense anunciaba que estaba esperando su primer hijo junto a Sebastian Bear-McClard, u actor y productor con el que se casó por sorpresa en 2018 en una boda en marcada por la privacidad y la discreción.

En un primer momento, la modelo recurría a la revista “Vogue”, donde posaba para un reportaje al más puro estilo de las inolvidables y míticas imágenes de Demi Moore embarazada en “Vanity Fair”. En la entrevista, Emily revelaba algunos detalles de cómo se encontraba y cómo estaba viviendo el embarazo: “cuando mi marido y yo le contamos a nuestros amigos que estaba embarazada, la primera pregunta que me hicieron después de darme la enhorabuena es si sé qué quiero tener. Pero a nosotros nos gusta responder que eso es algo que no descubriremos hasta que nuestro hijo o hija cumpla dieciocho años y nos lo haga saber”, revelaba la top en el reportaje.

Sin embargo, ha sido a través de su cuenta de Instagram donde Emily Ratajkowski más ha compartido imágenes de la evolución de su embarazo. Sola, con su marido y en diferentes entornos, la top ha ido documentando el avance de su estado. No obstante, las imágenes en las que aparece desnuda han sido las que más han llamado la atención de sus seguidores. En una de ellas, la modelo se colocó frente al espejo de su cuarto de baño y escribió: “a veces siento que soy una versión humana de Winnie the Pooh, otras veces, como una diosa de la fertilidad con un trasero jugoso. Me hice esta foto un día en el que sentía lo último. De cualquier manera ,sé que pronto voy a echar de menos esas patadas”, reveló la top, que ya se encuentra en la recta final del embarazo.

Las últimas instantáneas que ha publicado, la modelo se muestra al natural en diferentes escenarios de su residencia. En la ducha o recostada sobre la cama, mostrando que se encuentra a poco tiempo de dar a luz.

Papel reivindicativo

Recientemente, Emily Ratajkowski también reveló que en el año 2012 fue agredida sexualmente por el fotógrafo Jonathan Leder durante una sesión de fotos en la casa del artista en el estado de Nueva York. Años más tarde, las fotografías que tomó Leder se publicaron en un libro, aunque la modelo sostiene que ni el fotógrafo ni la editorial tenían derecho a utilizarlas. Al final, la top desistió en presentar una demanda en los tribunales, pero sí ha hecho un llamamiento a través de la sección “The Cut”, del New York Magazine. Emily publicó un ensayo que tituló: “Comprarme de nuevo ¿Cuándo una modelo posee su propia imagen?”. En el texto la modelo abordó los problemas a los que se ha enfrentado a lo largo de los años en lo que respecta a sus derechos de imagen.

La también actriz está recurriendo a las redes sociales para promocionar su libro, “My body”. Se trata de su primer trabajo como escritora y en él habla sobre una serie de cuestiones como el body positive o la mercantilización de las mujeres en la cultura actual.