Demi Moore se ha convertido en la inesperada protagonista del gran estreno del británico Kim Jones al frente de Fendi. El modista presentaba su primera colección para la casa romana en medio de una gran expectación y con el complicado escenario que implica la pandemia del coronavirus. Sin embargo, en este debut, Jones ha querido darlo todo y ha tirado la casa por la ventana con una colección que ha sorprendido a todos no solo por su contenido, sino por la forma en la que la ha presentado. Y es que el diseñador ha recurrido a algunos de los rostros más conocidos de las pasarelas de los años noventa, como Naomi Campbell o Kate Moss y otras de la nueva generación como Cara Delevingne o Bella Hadid.

Sin embargo, no han sido estas tops las que han acaparado el protagonismo, sino que todas las miradas se han postrado en una de las grandes amigas del diseñador: Demi Moore. La actriz ha aparcado por unas horas su carrera cinematográfica por un momento para cumplir uno de los sueños de su juventud: desfilar en la pasarela.

No obstante, ha sido un tanto complicado reconocerla. Y es que la protagonista de “Ghost” aparece muy cambiada: frente lisa, pómulos marcados, ojos sin expresión. Un cambio radical que ha generado un sinfín de comentarios. A sus 58 años, Demi está muy contenta con su nuevo look, de hecho, no ha dejado de compartir a través de sus redes sociales detalles del desfile y anécdotas de una jornada inolvidable.

Pese a los múltiples comentarios que ha generado este cambio de look, Demi no ha reconocido haberse sometido a ningún retoque. En una entrevista en 2019 con el Daily Mirror, la actriz aseguró que estaba “abrazando” el proceso de envejecimiento natural, a pesar de admitir que hubo momentos en los que se miró en el espejo y no se reconoció. Aún así, ha negado por activa y por pasiva el haber invertido miles de dólares en procedimientos para verse más joven con el paso de los años: «es completamente falso. Nunca lo he hecho», aseguró entonces. De hecho, nunca se ha mostrado contraria a quienes optan por la cirugía, pero no es algo que ella busque para sí misma: «la idea de someterse a una operación para controlar el proceso de envejecimiento. Es una forma de combatir tu propia neurosis», aseguraba hace un tiempo.

La actriz no solo ha sufrido una transformación a nivel físico, sino también en el ámbito personal. Tras años convulsos ha decidido tomarse un descanso para reflexionar. Lo primero que hizo fue acercarse a sus hijas y a su ex marido Bruce Wills y después escribir sus memorias. Su libro «Inside Out» es un testimonio a corazón abierto de facetas desconocidas de su vida. La actriz revela adicciones, abusos y mentiras.