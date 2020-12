Quedan apenas unos días para Navidad y, a pesar de las complicadas circunstancias que se presentan este año debido a la crisis sanitaria del coronavirus, es momento de reflexión y de reconciliación. Para la Familia Real Británica, al margen de la situación de emergencia sanitaria, ha sido un año especialmente difícil, en el ámbito personal y en el institucional. El escándalo que rodea al príncipe Andrés ha generado una importante tensión en torno a la reina Isabel, así como la precipitada marcha de los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, que hace casi un año manifestaron su intención de dejar de ser miembros activos de la Familia Real e iniciar una vida por separado alejados de las presiones y obligaciones de la Corte. Un proceso que, desde los medios, se ha dado en llamar “Megixt”, y que ha generado una importante controversia, tanto dentro como fuera de la Corona.

Desde el pasado mes de marzo, Harry y Meghan ya no son, de facto, miembros en activo de “La Firma”. La pareja lleva varios meses instalada en Los Ángeles, primero en una casa propiedad del magnate Tyler Perry, y más adelante en su propia residencia en la zona de Santa Bárbara. Una nueva vida para los Sussex en la que, por el momento, ya han llegado a al menos dos acuerdos con dos importantes plataformas para garantizar su tranquilidad económica lejos del paraguas de la Casa Real.

Pero esta nueva vida ha traído consigo un irremediable distanciamiento con los Windsor. Aunque en un principio, antes de la crisis del coronavirus, se pensaba que Harry y Meghan podrían regresar en algún momento al Reino Unido -mantenían allí su residencia aunque hay cierta polémica al respecto-, o incluso pasar las vacaciones en Balmoral junto a la reina Isabel, ahora la situación es más compleja. No se les espera siquiera para Navidad, por una razón obvia, y pese a que se prevé que mantengan algún tipo de contacto a través de medios digitales con el príncipe Carlos o con la reina Isabel, puede que hasta que ocurra lo mismo con los duques de Cambridge.

Y es que las últimas informaciones apuntan a que entre los Cambridge y los Sussex ha habido un ligero acercamiento en las últimas semanas, algo impensable en el pasado. Tal como apuntan algunos medios, a pesar de la distancia, tanto Harry como William han querido tener unos detalles entre ellos con los que dejan claro que siguen teniéndose muy presentes. Detalles en los que el papel tanto de Kate Middleton como de Meghan Markle ha sido muy importante.

Los duques de Sussex han enviado a los Cambridge una serie de regalos a William, Kate y los príncipes George, Charlotte y Louis para la Navidad. Regalos que, aunque no se sabe exactamente qué son, si se sabe que están personalizados con la caligrafía de Meghan Markle, según apunta el tabloide “The Sun”. También Kate y William habrían enviado un regalo a Meghan, Harry y Archie a Santa Bárbara, con lo que pondrían punto y final a meses de distanciamiento entre ambas parejas.

Aunque no se ha confirmado, algunos medios apuntan a que estaría previsto que en los próximos días, probablemente coincidiendo con la Navidad, los hermanos podrían participar en una videollamada conjunta con el príncipe Carlos. De lo que no se tiene noticias es de si piensan volver en algún momento al Reino Unido, aunque sea de manera temporal y por darle una alegría a la reina Isabel, que casi no conoce al pequeño Archie.