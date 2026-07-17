El laborismo británico designa al populista Andy Burnham como su nuevo líder e inminente primer ministro

El Partido Laborista británico ha designado oficialmente este viernes a Andy Burnham como su nuevo líder y candidato a primer ministro en las próximas elecciones generales. El anuncio, realizado en una conferencia de prensa en Manchester, marca el fin de una etapa de transición tras la dimisión de Keir Starmer y abre un nuevo capítulo en la historia del laborismo del siglo XXI.

Burnham, de 56 años, llega al cargo siendo uno de los políticos más populares y, a la vez, uno de los que más división genera en Reino Unido por su populismo de izquierdas. Pero eso no le va a impedir convertirse en el nuevo primer ministro, arrancando el trono a un Keir Starmer a quien su partido ha empujado hacia la dimisión.

Alcalde de la región metropolitana del Gran Mánchester desde 2017, Burnham, ha ganado tres elecciones consecutivas con mayorías contundentes. Su trayectoria combina experiencia parlamentaria —fue diputado por Leigh entre 2001 y 2017— con una gestión local que le ha valido el apodo de rey del norte. Durante la pandemia de Covid 19, su gestión y su confrontación abierta con el Gobierno conservador de Boris Johnson le granjearon una notable visibilidad nacional.

«Es hora de que el norte vuelva a tener voz en Downing Street», ha declarado Burnham ante una multitud entusiasta reunida en el centro de convenciones de Mánchester. «No vengo a gestionar la decadencia, vengo a reconstruir Gran Bretaña desde abajo hacia arriba. El laborista vuelve a ser el partido de la gente trabajadora, de las ciudades y pueblos que durante demasiado tiempo se sintieron olvidados», ha sido parte de su encendido discurso populista.

«Seré un líder para el Norte, el Sur, el Este y el Oeste, para Escocia, Gales y para Irlanda del Norte», ha declarado Burnham, en un momento «de hablar en nombre de todas las regiones del país y unir a la gente en una causa común».

La misión prioritaria de Burnham es la de zafarse de los restos de ‘thatcherismo’, años en los que «el país renunció al control de los servicios esenciales y dejó a la población expuesta a costes más elevados»; políticas que concentraron el poder «en manos de menos personas y en menos lugares».

«Debemos reconocer», ha añadido, «que esta generación de políticos, yo incluido, ha fallado en cuestionar una cultura política y un modelo económico que simplemente no funciona lo suficientemente bien para la gente corriente».

Burnham se sitúa en el ala populista del partido, con un discurso más bien radical en materia de desigualdad territorial. Entre sus prioridades destacan: un plan de emergencia para la sanidad pública que incluya la contratación de 20.000 profesionales sanitarios adicionales en los próximos dos años; medidas audaces contra la vivienda; una transición ecológica justa, con énfasis en la reconversión industrial de antiguas zonas mineras y manufactureras, y una reforma constitucional que devuelva poder a Escocia, Gales y las autoridades locales inglesas.

Sus detractores, principalmente en el sur de Inglaterra y dentro de ciertos círculos londinenses del partido, cuestionan su falta de experiencia en el Gobierno central y advierten que su fuerte acento regional podría alienar a votantes del red wall, término de la política británica que hace referencia a un grupo de circunscripciones electorales en el norte, las Midlands y Gales, que ya regresaron al laborismo con Starmer.