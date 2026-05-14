El niño esclavizado que durante años pasó desapercibido en un famoso cuadro británico ya tiene identidad

Durante más de dos siglos, el niño esclavo que aparecía junto al oficial naval Paul Henry Ourry en un reconocido cuadro del pintor británico Joshua Reynolds permaneció sin identidad, reducido únicamente a una figura secundaria dentro de una de las obras más conocidas del retrato inglés del siglo XVIII. Una investigación histórica y científica ha resuelto el misterio.

El cuadro que escondía una historia

La obra pintada alrededor de 1748 por Joshua Reynolds, quien es considerado uno de los grandes maestros del retrato británico. El cuadro muestra al militar y político Paul Henry Ourry acompañado por un niño esclavo vestido con un turbante blanco y ropa elegante. Durante décadas, toda la atención se centró en el oficial, mientras el menor aparecía simplemente mencionado como Jersey, sin aportar ninguna documentación clara.

La investigación fue desarrollada por expertos de la National Trust junto con la National Gallery y los Royal Museums Greenwich. Los expertos analizaron muchos restos de archivos navales, diarios marítimos, registros de tripulación y documentos religiosos para encontrar alguna referencia sobre quién era el niño.

Boston Jersey

Los historiadores encontraron unos registros donde el menor aparecía identificado como Boston Jersey. Se cree que el nombre Jersey puede venir de la isla británica que está vinculada con la familia Ourry, mientras que Boston podría indicar algún tipo de conexión con Massachusetts. Además, también localizaron un certificado de bautismo con fecha del 30 de julio de 1752 donde aparece nombrado como «un cierto niño negro llamado Boston Jersey bautizado con el nombre de George Walker». En el documento también ponía que el niño tenía 15 años.

Los registros navales también reflejan que Boston Jersey no fue simplemente un esclavo y un sirviente. Algunos papeles de la Marina Real británica lo mencionan como un miembro de la tripulación en donde también trabajaba Paul Henry Ourry.

La tecnología reveló secretos ocultos

Los expertos utilizaron rayos X, luz infrarroja y análisis microscópicos para estudiar la composición del cuadro en profundidad. Los historiadores de arte descubrieron que Reynolds modificó varias veces la composición del cuadro, que el artista borró elementos mientras pintaba y que el rostro del niño no fue trabajado de igual forma que el del oficial británico, algo que refleja la jerarquía racial de la época.

Más que un retrato aristocrático

Lo que durante siglos fue visto como un mero retrato de la aristocracia británica del siglo XVIII, en la actualidad se ha convertido en una explicación de la esclavitud, del colonialismo y la presencia africana en Europa.

La investigación del cuadro aún no ha terminado y los historiadores esperan descubrir más información sobre la vida de Boston Jersey. Pero por primera vez desde 1748, el niño esclavo del cuadro ya no es una figura decorativa del cuadro, ya que tiene nombre y una historia propia.