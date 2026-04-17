‘Torrente presidente’: ¿cuándo se estrena la película de Santiago Segura en Netflix?

Han pasado cinco semanas desde su estreno en los cines y el fenómeno de Torrente presidente sigue de actualidad. Pese a que ha ido bajando, como pasa con todas las películas, su recaudación con el paso de las semanas, Santiago Segura sigue acumulando entradas vendidas y espectadores a su casillero particular. Pero el director ya tiene la vista puesta en su siguiente hito: romper récords en Netflix, plataforma a la que llegará la película.

Torrente presidente acumula 26,5 millones de euros en taquilla y 3,6 millones de espectadores (datos a día 17 de abril de 2026). Con estos números se coloca entre los diez mejores estrenos del cine español de los últimos diez años y apunta a colocarse como la quinta película española con mayor recaudación de la historia, teniendo que esperar unos días para superar a Un monstruo viene a ver.

‘Ocho apellidos vascos’ – 56.194.668 € ‘Lo imposible’ – 42.444.290 € ‘Ocho apellidos catalanes’ – 36.146.627 € ‘Los otros’ – 27.254.163 € ‘Un monstruo viene a verme’ – 26.507.290 € ‘Torrente presidente’ – 26.100.000 € ‘El orfanato’ – 25.061.449 €

A tiro sigue teniendo a Los otros (Alejandro Amenábar), de la que le separa algo más de un millón de euros y a la que robaría el cuarto lugar. En cambio, entrar en el top cuatro es imposible (salvo enorme sorpresa), puesto que tendría que llegar a los 36 millones de Ocho apellidos catalanes, que está a un mundo de distancia en recaudación.

¿Cuándo se estrena ‘Torrente presidente’ en Netflix?

Donde sí podría romper todos los récords es en plataformas de streaming, puesto que el fenómeno de Torrente es enorme. La plataforma ya ha anunciado que la sexta entrega de la saga llegará en verano. Allí, aprovechando las vacaciones, muchos de los que la han visto en cines seguro que repetirán, además de que millones de personas seguro han esperado para poder verla sin tener que desplazarse a una sala (aunque ya aviso de que no será igual).

Aunque todavía hay que esperar para saber cómo funcionará en la plataforma, echando un vistazo al histórico, Torrente, el brazo tonto de la ley (la primera de la saga) se coló entre las diez más vistas de Netflix en la semana del estreno de Torrente presidente, a mediados de marzo.

Por el momento no hay fecha confirmada, pero el anuncio ya está hecho y la plataforma ha confirmado en sus redes sociales el que será su gran estreno del verano.

¿Por qué se estrenará ‘Torrente presidente’ en Netflix?

Como muchas de las películas que se estrenan en la actualidad, Segura y su equipo han firmado un acuerdo con la plataforma norteamericana para los derechos de su emisión en streaming. Se trata de una jugada estratégica, puesto que todas las películas de la saga están en ella, por lo que es posible hacerse un maratón Torrente.

Netflix ha colaborado (económicamente, claro) al presupuesto de la película, aunque no es la única que tiene los derechos. En ella también ha participado Antresmedia Cine, por lo que con ese dinero se asegura poder emitir en sus canales de televisión Torrente presidente.

Sin saber todavía la fecha, pero tendrá que pasar un tiempo para que Netflix tenga su exclusiva; seguro que la podremos ver en Antena 3, laSexta (que ya emitió las cinco anteriores durante el mes de marzo), Neox y Mega en diferentes días y horarios.

Si eres fan de Torrente, seguro que te interesan los cameos míticos de la saga o saber el imperio que ha conseguido Santiago Segura gracias a ella.