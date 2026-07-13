Qué ver en Cala de Finestrat, donde Sofía Suescun y Kiko Jiménez han comprado su casa de la playa

Sofía Suescun y Kiko Jiménez han dado el paso definitivo hacia una nueva vida junto al mar. La pareja ha terminado de construir ‘Villa Playa’, su nueva vivienda en Finestrat (Alicante), y ya se ha mudado de forma oficial tras meses de obras, cajas y preparativos que ambos compartieron con sus seguidores en redes sociales. Según han relatado ellos mismos, la pareja llevaba años escapándose a Alicante para huir del frío de Madrid y desconectar cerca de la playa. En esas visitas paseaban por una zona «llena de casoplones» y soñaban con tener algún día una vivienda similar. Un fin de semana de invierno, mientras comían en la zona antes de volver a Madrid, a Sofía le saltó una notificación en el móvil: la casa que tenía todo lo que buscaban acababa de quedar libre tras un problema con el pago de otro comprador. Fue, en sus propias palabras, «un flechazo», y decidieron comprarla pese a tratarse del número 13, una vivienda que en la zona «no la quería nadie» por superstición. De esta manera cortan cualquier rumor sobre su crisis como pareja.

Finestrat, el municipio elegido por la pareja, se encuentra en la comarca de la Marina Baixa, en la provincia de Alicante, estando a apenas tres kilómetros de Benidorm. Según el INE, cuenta actualmente con 9.919 habitantes, y se define a sí mismo como «mar y montaña». Su casco histórico se asienta a los pies del Puig Campana, la segunda cima más alta de la provincia, mientras que su litoral, conocido como la Cala de Finestrat, es una de las playas más pequeñas de toda España, con apenas 300 metros de longitud, lo que la convierte en una cala ideal para disfrutar de agua cristalina y que pocos conocen.

Un origen marcado por los ataques piratas

La historia de Finestrat está muy ligada a la defensa costera: los piratas berberiscos atacaban con frecuencia estas costas mediterráneas, incendiando casas y capturando esclavos, razón por la que se construyeron las torres vigía que aún recorren el litoral alicantino y por la que el municipio recibió estas tierras de costa en recompensa por su papel defensivo. El origen del núcleo urbano se remonta a 1280, cuando Pedro III, hijo de Jaume I «el Conquistador», concedió la Carta Puebla a sus habitantes. Su casco histórico, de marcado acento morisco, se levanta sobre los cimientos de un antiguo castillo árabe, hoy ocupado por la ermita del Santísimo Cristo del Remedio.

Qué hacer en Finestrat: playa, montaña y parques temáticos

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Para quien se anime a visitar la zona, Finestrat ofrece un poco de todo. La Cala de Finestrat tiene la Bandera Azul desde 1988 y es perfecta para el baño y los deportes acuáticos. El casco antiguo, con sus características casas colgantes suspendidas, se puede recorrer a pie en una mañana, con paradas en la Iglesia de Sant Bartomeu (siglo XVIII), el mirador de El Castell o el Museo Arqueológico y Etnológico. Los amantes del senderismo tienen en el Puig Campana, de 1.410 metros, una visita casi obligada de la Costa Blanca.

Para quienes viajan en familia, Finestrat está a un paso de parques como Terra Mítica, Aqualandia o Mundomar. En cuanto a gastronomía, destacan platos tradicionales como el arròs amb fesols i naps o la coca girada, además de un buen surtido de pescados y mariscos en los restaurantes de la Cala.

Sofía Suescun y Kiko Jiménez, cada vez más lejos de la televisión

Sofía Suescun, hija de Maite Galdeano, saltó a la fama tras ganar Gran Hermano 16 y, posteriormente, Supervivientes, concurso en el que también coincidió con Kiko Jiménez, su pareja desde hace más de siete años. Ambos se han convertido con el tiempo en dos de los creadores de contenido más seguidos de nuestro país, con 1,5 millones de seguidores ella y cerca de 600.000 él, compaginando colaboraciones en televisión con su actividad en redes sociales, donde comparten su día a día, sus viajes y, ahora, los detalles de su nueva vida junto al mar en Finestrat.

Desde que pasó por Supervivientes All Stars, Sofía está alejada del universo Mediaset, un camino que Kiko está siguiendo y por lo que se está centrando en su trabajo como creador de contenido en redes sociales, lo que les ha dado la libertad de mudarse de Madrid y vivir en la playa.