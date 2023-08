‘Ha nacido una estrella’: el personaje maldito que han interpretado estas cuatro actrices

A Star is Born (Ha Nacido una Estrella), hizo historia en el año 2018. Protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper, supuso un fenómeno de masas e incluso se llevó un Oscar a Mejor Canción Original en el año 2019 por Shallow.

El protagonista de la película, es un artista en decadencia que tiene problemas con el alcohol. Mientras que la protagonista es una joven humilde con mucho talento que nadie, salvo él, parece ver. Por eso decide ayudarla a triunfar y la convierte en estrella.

Sin embargo, a pesar del éxito de 2018, no era la primera vez que Hollywood contaba esta historia. La primera fue en el año 1932, dirigida por George Cukor y basada en la obra de Adela Rogers St. Johns. Una película los protagonistas fueron Janet Gaynor y Fredric March.

La versión de Judy Garland se estrenó en 1954. La actriz estaba decidida a reconquistar Hollywood y aunque las primeras semanas de rodaje fueron muy buenas, fue perdiendo el control. Las enfermedades dieron paso a los caprichos y el cansancio a los medicamentos.

Judy Garland and James Mason on the set of A Star Is Born, 1954 pic.twitter.com/L3ebz4wNr7

— Hollywood Actresses (@HollywoodActre2) August 31, 2023