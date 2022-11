Juan Magán y Akon estrenan ‘Nadie como tú’, su colaboración

Juan Magán ha vuelto. El artista acaba de presentar Nadie Como Tú, una canción con la que pone la guinda a un año redondo, con la que vuelve a esa fórmula que inunda festivales y con la que pretende volver a hacer bailar a sus fans una vez más.

Una canción en la que ha estado acompañado por Akon. De esta forma, Nadie Como Tú es una vuelta absoluta a los orígenes del Electrolatino y al sonido más auténtico y característico del indiscutible precursor de este género musical.

De esta forma, el nuevo lanzamiento de Juan Magán cuenta con todos los ingredientes para convertirse en un nuevo clásico del artista: una base electrónica y una melodía muy pegadiza, con la que hará bailar a todos sus fans durante los próximos meses.

¡Atención por que se viene colaboración de vértigo! @JuanMagan 🤝 @Akon van a sacar ESTE VIERNES 4/11 «NADIE COMO TÚ» el temazo que no sabías que necesitabas y que va a ir directito a tu playlist de confianza. ➡️Pre-save aquí: https://t.co/2HsxDUaLKi pic.twitter.com/GJnf4bQQu7 — Virgin Music Spain (@virginmusicsp) November 2, 2022

Por otro lado Juan Magán, exponente y precursor del género, y su equipo han estado poniendo al día al público con las citas de conciertos que se han quedado reservadas en los calendarios de los fans de su música desde hace dos años, debido a la pandemia del coronavirus, que le tuvo tanto tiempo alejado de la música.

De esta forma, el artista ha contado con una gira por Europa y América con públicos multitudinarios e incontables fechas que parecían no tener fin, y que han sido todo un éxito totalmente arrollador. Más de 75 fechas en sold out alrededor de todo el mundo en un show espectacular repleto de ritmo, que no ha dejado a nadie indiferente y que han estado llenas de baile.