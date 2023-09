Doja Cat se reinventa con ‘Scarlet’, su nuevo disco

Doja Cat regresa este viernes con su esperado nuevo álbum. Bajo el título de Scarlet ha visto la luz este mismo 22 de septiembre, y como era de esperar, ha tenido una gran repercusión a nivel mundial, pues son millones de fans los que celebran su regreso a la música.

Compuesto por un total de 14 canciones, se trata del álbum con el que la artista regresa a la música por todo lo alto y con el que da un golpe en la mesa, demostrando que ella es la jefa de su propio proyecto y la guía de su camino en la música.

Por otro lado, Doja Cat antes del lanzamiento del disco quiso hacer un movimiento rompedor que no dejó a nadie indiferente. Scarlet no es solo el nombre de su nuevo álbum, sino que ha añadido una historia en la que tiene un álter ego del mismo nombre, siendo una imagen bastante macabra de la cantante cubierta completamente de sangre.

Doja Cat engaging with fans at Spotify’s ‘The Scarlet Experience’ in Los Angeles. pic.twitter.com/I9SeyqCPZR

En la madrugada antes del lanzamiento del disco, Doja Cat volvió a sorprender a sus fans, al protagonizar una divertida iniciativa de la mano de Spotify, para presentar su disco al mundo. De esta forma, se reunió con una serie de fans en Los Ángeles, para celebrar el lanzamiento de su nuevo álbum.

Con su nuevo trabajo discográfico, Scarlet, Doja Cat se ha propuesto hacer un disco de sonidos hip-hop, sin introducir pop comercial ni tampoco artistas invitados. Un álbum que ha tenido una gran acogida en todas las plataformas, y que demuestra su gran evolución.

Canciones como Paint the Town Red o Agora Hills vuelven a demostrar por que estamos ante una de las mejores raperas del momento a nivel mundial. De esta forma, la artista regresa por la puerta grande y confirma que aún le queda mucha andadura en una industria tan complicada como la música.

.@DojaCat interacting with fans at her #Scarlet experience pop up earlier tonight. SCARLET OUT NOW🩸 pic.twitter.com/TzRMcWmuAU

— All Things Doja 🩸 (@allthingsdoja) September 22, 2023