Doja Cat ha emitido un comunicado en el que lamentablemente, anuncia que debido a problemas de salud, se ha visto obligada a cancelar sus próximos conciertos en diferentes festivales y a retirarse de la gira que iba a compartir con el artista canadiense The Weeknd.

La artista estadounidense ha sufrido una infección en las amígdalas y debe someterse a una operación, lo cual le obligará a descansar su voz durante un tiempo. Ha sido ella misma la que ha comunicado la noticia a través de sus redes sociales, donde también anuncia que espera poder volver pronto a los escenarios.

«Desafortunadamente, me tengo que operar de las amígdalas lo antes posible. Es una operación rutinaria, pero la recuperación llevará un tiempo debido a la inflamación. Esto significa que tengo que cancelar mi gira de festivales este verano así como la gira con The Weeknd. Me siento horrible por eso, pero no puedo esperar a recuperarme y volver a hacer música y crear una experiencia para todos vosotros», se puede leer en el comunicado de la artista.

Por otro lado, desde que la artista anunció la cancelación de la gira, varios medios estadounidenses han aprovechado para conjeturar sobre si Doja Cat debería tomarse un descanso de los escenarios, debido a que su agenda ha sido demasiado frenética los últimos meses.

En muy poco tiempo, la artista se ha enfrentado a una agenda con innumerables compromisos profesionales, que han incluido numerosas actuaciones en festivales, entregas de premios, la grabación de su último álbum y la producción de colaboraciones.

De esta forma, la intensa agenda de Doja Cat puede haber estado pasando factura a la cantante, hasta el punto de declarar hace unos meses que deseaba retirarse de la industria de la música. No obstante, en su último comunicado parece que esa afirmación se quedó en el pasado, y que la artista tiene más ganas que nunca de volver a subirse a un escenario.