Un concursante de ‘La isla de las tentaciones’ en Italia se hace un Montoya y sale corriendo

El ‘efecto Montoya’ no entiende de fronteras. Año y medio después de que José Carlos Montoya protagonizara la carrera más famosa de la historia de La isla de las tentaciones, la escena se ha repetido casi calcada en Italia. En el segundo capítulo de Temptation Island —el formato hermano que en España conocemos como La isla de las tentaciones—, un concursante llamado Gabriele ha perdido los nervios y ha salido corriendo hacia la villa de las chicas al ver a su novia Sara disfrutar de un tórrido masaje de un tentador. Las imágenes ya arrasan en redes y han convertido al programa de Canale 5, el Telecinco italiano, donde el programa se estrenó la semana pasada y arrasó con más de tres millones de espectadores.

Sara y Gabriele son una de las parejas más comentadas de esta edición, y lo ocurrido no ha hecho más que dispararlos a la fama. Todo se precipitó cuando Gabriele, desde la casa de los chicos, empezó a ver en el ‘capanno’ (el equivalente al confesionario español) cómo su novia se acercaba cada vez más al tentador, al que él mismo había apodado ‘Hulk’ por su imponente físico. Entre confidencias, bailes, baños nocturnos y miradas cómplices, la tensión fue en aumento. «Hemos empezado la guerra, Saretta», masculló el joven al ver aquel acercamiento en la tablet.

La gota que colmó el vaso llegó con un masaje. Al ver cómo el tentador deslizaba las manos por la espalda y el trasero de Sara, Gabriele no pudo contenerse: se levantó de golpe y echó a correr por la playa en dirección a la villa de las chicas, exactamente igual que hizo Montoya en la versión española.

Gritos e insultos, pero sin llegar a las manos

Lo más llamativo es que apenas nadie hizo verdaderos esfuerzos por detenerle. Perseguido por todo el personal técnico y de producción, en realidad ninguno hizo nada por pararle con demasiadas ganas. Sin nadie que le frenase, Gabriele cruzó la arena a la carrera —llegando incluso a golpear una de las cámaras— hasta plantarse a pocos metros de la casa de las chicas. Sin embargo, no consiguió entrar en la vivienda y tuvo que limitarse a gritar una y otra vez, tanto al tentador como a su propia pareja.

Retó directamente a ‘Hulk’ a que saliera a hablar con él y le dedicó una buena ristra de insultos en italiano, mientras el tentador optaba por mantenerse calmado, sabiendo que su papel no es entrar en peleas, sólo romper parejas. Finalmente, ya de vuelta en la villa de los chicos, Gabriele pidió al presentador una hoguera de confrontación anticipada con Sara, cuyo desenlace se conocerá en el próximo capítulo.

Las diferencias entre la versión española y la italiana de ‘La isla de las tentaciones’

Aunque el formato es prácticamente idéntico, hay detalles que distinguen a ambas ediciones. Mientras que en España La isla de las tentaciones está presentada por Sandra Barneda, en Italia Temptation Island lo conduce Filippo Bisciglia, todo un rostro icónico del programa transalpino. También cambia el escenario: si las parejas españolas ponen a prueba su amor en la paradisíaca República Dominicana, las italianas lo hacen mucho más cerca de casa, en la espectacular costa de Calabria, al sur del país.

¿Espontáneo o puro ‘show’?

Como suele ocurrir con este tipo de escenas, las redes sociales italianas se han dividido. Muchos espectadores han puesto en duda la espontaneidad de la reacción de Gabriele y sospechan que podría estar interpretando un papel de cara a las cámaras. No es la primera vez que se vive un momento así en el programa: la fuga recordó de inmediato a la protagonizada en 2019 por el actor Ciro Petrone, que también corrió para reunirse con su pareja.

Sea guion o arrebato real, lo cierto es que Gabriele ya tiene su lugar en las fugas televisivas, al lado del mismísimo Montoya, que se hizo viral en todo el planeta (también la voz de Sandra Barneda con su «Montoya, por favor»). Habrá que esperar al tercer capítulo para saber si Sara acepta la hoguera de confrontación o decide seguir disfrutando de su experiencia en la isla.