El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha avisado este sábado de que «lo peor» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «está por llegar»: «Hará todo lo que esté de su mano para alternar el proceso electoral». Así lo ha sentenciado después de que el Defensor del Pueblo haya salido al rescate de Sánchez recurriendo ante el Tribunal Constitucional para que permita votar a los falsos nietos del exilio.

Garriga se ha pronunciado así en una rueda de prensa en San Lorenzo de El Escorial, antes de clausurar las jornadas de coordinación de Vox Madrid. Al secretario general de VOX no le sorprende que Sánchez «haya utilizado una institución de todos los españoles en beneficio propio».

Así, ha acusado a Sánchez de estar dispuesto a utilizar todos los medios a su alcance «para alterar el proceso electoral, para perpetuarse en el poder y para hurtar, en definitiva, la voluntad popular». Por ello, ha llamado a la máxima movilización de los españoles en las próximas elecciones generales, una cita electoral que considera fundamental para poder «construir un futuro de prosperidad» y «reconstruir todo lo derribado por el PSOE».

Por otra parte, Garriga ha señalado que los españoles llevan años sufriendo inseguridad, falta de prosperidad y el deterioro de sus barrios. En este sentido, ha lamentado que «las mujeres han convertido el spray de pimienta en un nuevo complemento en sus bolsos» y que los jóvenes teman ser asaltados al utilizar el transporte público a determinadas horas.

En este sentido, ha denunciado las consecuencias de unas políticas migratorias llevadas a cabo por Sánchez porque, según ha dicho, «comprometen la identidad de los barrios y colapsan los servicios públicos».

Frente a esta situación, ha defendido el plan de Vox para expulsar a quienes han entrado ilegalmente, a quienes vienen a vivir de los impuestos de los españoles y a quienes pretenden imponer su forma de vida.

«Nosotros no tenemos nada en contra de nadie, como pretende trasladar la izquierda. Lo que sí tenemos es mucho amor para los españoles», ha aclarado. Por ello, ha reclamado una movilización masiva que permita impulsar cambios «para construir un futuro de esperanza, de prosperidad y libertad».

En cuanto al acceso a la vivienda, ha denunciado que «una generación entera ha sido condenada a no poder acceder a una vivienda de propiedad y que van a vivir seguramente peor que sus padres».

A continuación, ha acusado a quienes «ahora se disfrazan de nuevas fórmulas políticas» de ser responsables de la situación actual. En materia de vivienda, ha atribuido esa responsabilidad a la «inmigración masiva, a la falta de construcción de vivienda social y a unas medidas fiscales y legislativas que, según ha denunciado, asfixian a las clases medias y a las familias trabajadoras».

Además, ha reprochado al Gobierno que «anteponga sus intereses a las preocupaciones de los españoles». «Empezaron con una ley de amnistía y continuaron asaltando todas las instituciones del Estado para blindar sus corruptelas», ha criticado.

Por último, sobre las manifestaciones públicas de Sánchez hacia la procesada Begoña Gómez ante la militancia del PSOE, Garriga ha declarado que «es insultante que el presidente del Gobierno se dedique a decir que quiere a su mujer en público y no dé respuesta a todas las preocupaciones que asolan al conjunto de los españoles».