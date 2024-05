Vidal-Quadras confiesa que quería ser eurodiputado por su «seguridad»: «El PP no ha querido ayudarme»

El político catalán Alejo Vidal-Quadras, ex cargo público del PP y que luego fue cara visible de Vox, ha confesado que intentó ir en las listas del Partido Popular al Parlamento Europeo para reforzar su seguridad personal, al seguir «amenazado de muerte por el régimen iraní» debido a su activismo contra el régimen de los ayatolás y sus tentáculos en Occidente, España incluida. Sufrió un atentado a principios de noviembre en Madrid. Fue tiroteado en la cabeza.

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), Vidal-Quadras ha afirmado que si se ofreció al PP para ser candidato al Europarlamento no fue por compromiso partidista sino para, desde sus posiciones ideológicas conservadoras, encontrar amparo en una formación cercana a sus tesis que le permitiera obtener escaño y, de esa forma, ver reforzada su seguridad personal.

Vidal-Quadras sobrevivió al atentado que sufrió en Madrid el pasado 9 de noviembre. Un hombre se bajó de una moto, le abordó y le disparó en la cabeza a corta distancia. Milagrosamente salvó su vida. La bala que le alcanzó en la cabeza no lo mató. De hecho, se mantuvo de pie esperando las asistencias sanitarias que le atendieron en el lugar de los hechos y posteriormente le trasladaron a un centro hospitalario.

La acción fue un atentado planificado, según la investigación policial. Y Vidal-Quadras considera que puede volver a ser objetivo de quienes quieren acabar con su vida. Apunta directamente al régimen iraní.

Este sábado, a través de la red social X, Alejo Vidal-Quadras, de 78 años, ha explicado qué le llevó a plantear su entrada en la lista electoral del PP al Parlamento Europeo, donde en el pasado ya ocupó escaño. «Yo no estoy con él [en alusión al PP] ni con ningún partido. Hace diez años que soy políticamente independiente (no neutral ni indiferente). Si estuve dispuesto a figurar en la lista europea del PP fue para aumentar mi seguridad porque sigo amenazado de muerte por el régimen iraní», ha dejado escrito en su cuenta de X.

Yo no estoy con él ni con ningūn partido. Hace diez años que soy políticamente independiente (no neutral ni indiferente). Si estuve dispuesto a figurar en la lista europea del PP fue para aumentar mi seguridad porque sigo amenazado de muerte por el régimen iraní. — Alejo Vidal-Quadras (@VidalQuadras) May 11, 2024

En otro mensaje amplía su explicación. Quería entrar en el Parlamento Europeo porque –dice– «no es lo mismo matar a un eurodiputado que a un particular en términos de coste político, diplomático y económico».

A continuación, reprocha al PP que no haya atendido esa petición que le planteó. «El PP no ha querido ayudarme y me condena a vivir los años que me queden en un estado de permanente angustia».

No rs lo mismo matar a un eurodiputado que a un particular en términos de coste político, diplomático y económico. El PP no ha querido ayudarme y me condena a vivir los años que me queden en un estado de permanente angustia. Espero que usted me comprenda. — Alejo Vidal-Quadras (@VidalQuadras) May 11, 2024

Atentado y detenciones

La Policía detuvo en Holanda a finales de abril a una mujer de ese país acusada de financiar y preparar el atentado contra Alejo Vidal-Quadras. El arresto se produjo en el marco de una Orden Europea de Detención (OEDE) emitida por España. Fue la quinta detención tras el atentado que casi le cuesta la vida al ex dirigente del PP y de Vox.

Previamente había sido detenido también el venezolano Greg Oliver Higuera Marcano. Fue localizado en la frontera colombiana. Está acusado por estar implicado en la compra de la motocicleta que empleó el autor de los disparos contra Vidal-Quadras.

Además, a finales de noviembre fueron detenidos en España otras tres personas por su relación con el atentado. Una pareja fue detenida en Lanjarón (Granada) y un joven en Fuengirola (Málaga). El juzgado que instruye la causa ordenó el ingreso en prisión provisional para el hombre detenido en Lanjarón, mientras que la mujer, de origen británico, y el joven quedaron en libertad.