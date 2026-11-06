Tellado: «La manipulación de TVE es un manoseo vergonzoso e inadmisible de una televisión pública»

«La manipulación de TVE es un manoseo vergonzoso e inadmisible de una televisión pública». Es la denuncia de Miguel Tellado, secretario general del PP, en una entrevista a OKDIARIO. Tellado acusa a la «cúpula» de la corporación y no a sus trabajadores de la situación: «Han convertido a TVE, la televisión pública, en una televisión de parte al servicio de los intereses del PSOE».

Recuerda que en TVE «hemos llegado a ver en un programa informativo a tertulianos insultar a los votantes del PP» y que «la televisión pública tiene una obligación de neutralidad que ha sido vilipendiada estos años». «Los profesionales de TVE no lo merecen», dice Tellado.

El secretario general del PP distingue entre los profesionales de la casa y los externos fichados a través de productoras como Silvia Intxaurrondo o Jesús Cintora. Las entrevistas de Intxaurrondo a Tellado están cargadas de tensión, como la última esta misma semana. El secretario general del PP afirma que ni el tono ni las preguntas son las mismas cuando la presentadora de La Hora de La 1 entrevista al Gobierno o a la oposición.

Intxaurrondo cobra 21.113,08 euros al mes

OKDIARIO tuvo acceso recientemente a la última sentencia relativa a Silvia Intxaurrondo en TVE. La directora y presentadora del matinal de TVE cobra, según la sentencia, 21.113,08 euros al mes de dinero público entre criticas generalizadas de manipulación en favor del Gobierno. Se lo comentamos a Miguel Tellado y señala: «No me voy a meter en la política de sueldos de las públicas o las privadas, pero sí puedo juzgar el resultado y lo ue se hace en la televisión pública de nuestro país, que es una televisión que se financia con los impuestos que pagamos todos los españoles».

Por eso, reitera el secretario general del PP: «Es una vergüenza que se utilice la televisión pública en beneficio del Gobierno y de Pedro Sánchez y a atacar a la oposición y a criticar todo lo que sean opiniones disdentes». Tellado asegura que «cuando Alberto Núñez Feijóo llegue al Gobierno de España, la televisión pública no será una televisión al servicio del PP sino una televisión para todos».

Tellado se compromete a que si el PP llega al Gobierno «no habrá determinados programas que son un ejercicio de manipulación sin precedentes». Y reitera que es un «escándalo» que esos programas y esas cantidades estén financiadas con el dinero de los impuestos de los españoles.