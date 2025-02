Sumar forzará al PSOE a votar un gravamen por contaminación a los jets de lujo que usa Sánchez

Sumar forzará a sus socios del PSOE a votar en el Congreso de los Diputados si están a favor de implantar un gravamen por contaminación a jets de lujo como los que usa el presidente del Gobierno y líder de los socialistas, Pedro Sánchez, especialmente en periodo electoral. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana el secretario general del PSOE recurrió a un avión privado de estas características para asistir a los actos de su partido en San Sebastián y Logroño.

En concreto, el partido de Yolanda Díaz ha presentado una proposición no de ley para que el Congreso inste al Gobierno a aprobar un nuevo impuesto que grave las emisiones ocasionadas por el uso de medios de transporte de lujo, en concreto los vuelos en jets privados y viajes en yates de lujo, con la finalidad de reducir la huella de carbono que provoca su uso «abusivo».

Desde Suman subrayan que este tipo de transporte es el «más desigual, más injusto y contaminante», por lo que además de gravar las emisiones que originan estos vehículos de lujo, exigen al Ejecutivo del que forman parte que financien el coste de «medidas de democratización del transporte» como el billete único, así como la mejora de la red ferroviaria.

Esta proposición no ley de Sumar será calificada este martes por la Mesa del Congreso de los Diputados, sin que los letrados hayan puesto objeción alguna a su tramitación en el Pleno. Cabe recordar que los comunistas ya intentaron introducir esta propuesta en la ley del impuesto del 15% a las multinacionales, pero no lo consiguieron. De ahí que ahora presenten esta proposición no de ley para retomar el debate, según recoge Ep.

El pasado sábado, el secretario general de los socialistas utilizó un Cessna 560XL para asistir a los congresos del PSOE en País Vasco y La Rioja, que se celebraron en San Sebastián y Logroño, respectivamente, donde arropó a los líderes de estas federaciones, Eneko Andueza y Javier García. Así, el Cessna 560XL voló a primera hora en vacío desde Vitoria hasta Madrid para recoger a Sánchez en Barajas y llevarle a San Sebastián en sendos vuelos de 45 y 41 minutos, según consta en las plataformas de tráfico aéreo consultadas por OKDIARIO.

Tras el acto en San Sebastián, el jet privado se desplazó en dirección Logroño. Una distancia de apenas 166 kilómetros separa ambas ciudades. Al terminar el acto en la capital de La Rioja, el jefe del Gobierno recurrió del nuevo al Cessna 560XL para regresar desde el aeropuerto de Logroño-Agoncillo hasta Barajas en un vuelo de apenas 36 minutos. Posteriormente, este avión privado -ya sin Sánchez- volvió a su punto de partida de la jornada, el aeropuerto de Vitoria a las 20.17 horas de la tarde. En este caso, este avión pertenecer a la compañía Nordjet Airlines.

Vuelos que realizó el jet privado de Sánchez el sábado.

El pasado año, tal y como informó OKDIARIO, Pedro Sánchez también utilizó este tipo de aeronave para ir a un acto del partido en Extremadura. El secretario general del PSOE alquiló este jet para viajar desde Madrid hasta Badajoz, desde donde se desplazó en coche hasta Mérida para inaugurar el congreso del PSOE regional.

El Cessna 560XL es un avión especial para vuelos cortos, con una autonomía de 5 horas, capaz de alcanzar los 795 kilómetros por hora y capacidad para ocho pasajeros. El modelo específico que suele utilizar Sánchez tiene los asientos forrados de piel beige, que se pueden convertir en un sofá lateral, y cuenta con mesitas para comer cara a cara con el resto de viajeros.

El Falcon 2000S

Asimismo, Pedro Sánchez también ha usado en estos años un jet privado Falcon 2000S para acudir a varios actos del PSOE. En este caso, operado por la compañía Gestair. A bordo de este avión recorrió distintos puntos de la geografía española durante la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023. En esta misma campaña, también se subió a un Falcon 2000EX, un modelo de aeronave más antiguo y contaminante que el Falcon 2000S.

El Falcon 2000 es mucho más ancho que el Cessna 560. Unos 2,34 metros frente a los 1,48 del otro. Sus asientos son mucho más cómodos y reclinables, tiene baño y mesas abatibles. También es algo más rápido, 850 km/h frente a 795.

Otra diferencia sustancial entre los dos modelos, el Cessna y el Falcon, es su radio de alcance. Mientras el primero de estos jets de lujo se considera una aeronave para viajes de corto alcance –un máximo de 3.852 kilómetros-, el segundo puede llegar a cubrir distancias de 5.652 kilómetros. En él se podría llegar, por ejemplo, hasta Nueva York o a países Oriente Medio.

Por su parte, el Falcon del Ejército del Aire del que también abusa Sánchez cuando vuela como presidente del Gobierno es un modelo Falcon 900.