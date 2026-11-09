Paracuellos, 90 años después: 4.353 víctimas y un mes de sacas del Frente Popular

Se cumplen 90 años de las sacas de presos que ensangrentaron Paracuellos de Jarama. Entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936, milicianos del Frente Popular fusilaron a miles de personas en las afueras de Madrid. Hoy, junto al aeropuerto de Barajas, el Cementerio de los Mártires conserva en siete fosas los restos de 4.353 de ellas.

Así lo recoge el catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá, Javier Paredes, en un artículo publicado en Hispanidad, donde se apoya en los datos del investigador José Manuel Ezpeleta. Ezpeleta, nieto de un teniente coronel de Caballería fusilado allí, lleva años identificando a las víctimas con nombres, apellidos, edad y profesión. Paredes asistió a dos de sus visitas guiadas al cementerio, y de esos apuntes nace su texto.

Según Ezpeleta, 3.750 de los enterrados fueron fusilados en el propio Paracuellos. A ellos se suman los 403 cuerpos inhumados en 1940 tras ser exhumados en el Soto de Aldovea (Torrejón de Ardoz): se recuperaron 414, se reconoció a 88 y 11 de ellos fueron llevados por sus familias a sepulturas particulares. Completan la cifra otras 200 víctimas, asesinadas en lugares como El Pardo, Carabanchel Alto, Rivas-Vaciamadrid, Canillas, la Almudena y Barajas, cuyos restos descansan en un espacio contiguo a las fosas 4 y 5.

Contra la tesis de los «incontrolados»

Paredes rechaza que la matanza fuera obra de exaltados anónimos. Para el catedrático, esa versión es «de todo punto insostenible»: «Los miles de asesinados y el largo período de un mes en el que se cometieron no pueden ser la acción imprevista de unos exaltados anónimos». A su juicio, además, diluye las responsabilidades del Gobierno del Frente Popular de Largo Caballero y de la Junta de Defensa de Madrid presidida por Miaja.

Tampoco acepta cargar toda la culpa sobre un solo nombre. «Tampoco se puede comprender históricamente la magnitud de lo sucedido en Paracuellos del Jarama limitando la responsabilidad en exclusiva o casi en exclusiva a un personaje concreto, como es el caso de Santiago Carrillo», advierte. Paredes no lo exculpa: considera «gravísima» su responsabilidad, pero sostiene que lo ocurrido solo se entiende como la culminación de un proceso revolucionario «gestado desde años atrás y que llegó a su cima sangrienta con la formación del Frente Popular y su actuación durante la Guerra Civil».

El resultado, denuncia, es que el episodio ha quedado oculto. «El exterminio de Paracuellos de Jarama ha sido silenciado por algunos», escribe el historiador.

El hilo histórico que traza Paredes

Paredes sitúa el origen de ese proceso en el reinado de Alfonso XIII y en el anarquismo. Cita un editorial de Tierra y Libertad de mayo de 1903 que proclamaba que «la revolución está en marcha» y repasa una sucesión de atentados: el del Liceo de Barcelona en 1893, el asesinato de Cánovas en 1897, la bomba contra Alfonso XIII el día de su boda en 1906, la Semana Trágica de 1909 y los asesinatos de Canalejas en 1912, Dato en 1921 y el cardenal Soldevila en 1923.

A ese camino se sumó el PSOE desde sus inicios, según el catedrático. Como prueba, reproduce el discurso de Pablo Iglesias Posse en el Congreso el 7 de julio de 1910, en el que el fundador socialista defendió «la supresión de la magistratura, la supresión de la iglesia, la supresión del ejército». En esa misma sesión, recuerda Paredes, Iglesias habló de llegar hasta «el atentado personal» contra Antonio Maura. Para el historiador, aquello «sembró la semilla» que fructificó con el asesinato de Calvo Sotelo el 13 de julio de 1936.

La fundación del Partido Comunista en 1921 y el Pacto de San Sebastián en 1930 completaron el cuadro. Con la Segunda República, el proceso se impulsó ya «desde las instituciones del poder» hasta unificarse en el Frente Popular de 1936 que, con «el aliento de la masonería», llevó a su culmen esa deriva revolucionaria.