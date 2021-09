«Jorge Javier Vázquez es ecolojeta millonario, un progre de caviar, que vive de la propaganda, la manipulación y la mentira. Este tipo de personajes usan los medios de comunicación para devolver los favores de quienes les han puesto ahí». Lo ha dicho en HOY RESPONDE de OKDIARIO, Javier Ortega Smith, secretario general de Vox y su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, al hilo de las palabras del presentador de Tele 5 afirmando que Madrid ya no era un lugar seguro para el colectivo LGTBI, que él mismo se sentía inseguro andando por sus calles y que se había sido «demasiado tolerante» con discursos (en referencia a Vox) que han sembrado la semilla del odio. Todo a cuenta de la denuncia de una supuesta agresión homófoba en Madrid que resultó ser un invento.

«¡Qué no se haga la víctima!», dice Ortega Smith sobre Jorge Javier Vázquez. «Él puede pasear tranquilo por Madrid. A él no le va a pasar nada ni le van a insultar como nos pasa a nosotros cuando vamos a algunas zonas donde la extrema izquierda campa a sus anchas». Ortega Smith cree que «este tipo de personajes que pegan gritos y se hacen las víctimas ya no tienen credibilidad aunque tengan mucha audiencia. Sus mentiras quedan cada vez más al descubierto».

Ortega Smith dice que «cada vez más españoles se dan cuenta que los medios de comunicación en su inmensa mayoría no reflejan la verdad, sino que intentan manipularla». El secretario general de Vox denuncia que su partido es «víctima de una persecución política y mediática».

En su cuenta de Twitter, Vox denuncia las expresiones «de criminalización» escuchadas estos días al hilo de la falsa denuncia de agresión homófoba en Malasaña. Ortega Smith observa en el monitor al periodista Ignacio Escolar afirmando que Vox ha dicho que hay que matar homosexuales y responde que «son aquellos pseudo periodistas y activistas de la propaganda los que usan estos argumentos para discriminar a todos los que no piensan igual que ellos… los que no sean comunistas, los que no acepten de rodillas su ideología de género, los que no acepten su mentira sobre el ecologismo o su ‘mentira histórica’… somos fascistas, xenófobos, homófobos, racistas…». Y añade: «Ellos no son dignos de llamarse periodistas por las mentiras, las calumnias y las acusaciones que están virtiendo. Nosotros creemos en el periodismo de verdad y en los medios de comunicación que defienden con objetividad la libertad y la información y cuentan las cosas como son».

Escuchar en una televisión que Vox ha dicho que hay que matar a los homosexuales le indigna: «Ni lo hemos dicho ni jamás diríamos algo así porque para nosotros la dignidad de las personas no tiene nada que ver ni con la raza no con su orientación sexual ni con su opinión política». «Estas mentiras, como dice el refranero, tienen las patas muy cortas», afirma. «Cada vez les cree menos gente».

Para el dirigente de Vox, «estos personajes que defienden a unos lobbies no critican nunca cuando un homosexual pega una paliza a otro homosexual o una lesbiana agrede a otra. Eso no entra en sus leyes. Solo señalan los casos que les interesa criminalizar: los de violencia en una pareja heterosexual de un hombre a una mujer». Javier Ortega Smith repite: «Nosotros decimos que todas las víctimas, todas, tienen que tener protección y que todos los responsables y culpables tienen que ser perseguidos con todo el peso de la ley dejando actuar a la policía y a los jueces».

Para Javier Ortega Smith es muy grave la progresiva desaparición de la presunción de inocencia, principio fundamental el Estado de Derecho: «No se puede acusar a nadie sin pruebas o criminalizar a una opción política, como hacen los medios de comunicación, porque no les gusta. Esta gentuza usan las instituciones y los medios de comunicación para criminalizar a todos los que pensamos distinto».

El ‘piropo’ a Irene Montero

Hablando de medios, Ortega Smith observa el ‘piropo’ que en la cadena SER dedicó un conocido locutor a Irene Montero. «Tiene un coño tan grande como esta mesa», dijo, a lo que la ministra, complaciente, respondió sonriendo: «Es un piropo muy bonito».

Para el secretario general de Vox, «esta gente ha pasado ya del sectarismo a la locura. Han perdido la cabeza». Para Ortega Smith, «es una grosería, una falta de educación y de respeto, pero como se lo dicen a ella y a ella le parece bien, pues nada que decir». Pero añade: «Estos que consideran un ataque de micromachismo llamar a una mujer guapa, resulta ahora que soltarle a una mujer en directo esa ordinariez les parece gracioso y les parece un piropo». Y remata: «Con su sectarismo ideológico, terminarán un día autoagrediéndose y diciendo que es en defensa de las mujeres».

Para Ortega Smith, «la mayoría de las mujeres no se sienten identificadas con este tipo de personas que dicen defenderlas y lo que hacen es denigrar su dignidad, su respeto y la verdadera igualdad que otros sí defendemos».