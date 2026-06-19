El Gobierno organiza unas jornadas de «petromasculinidad» que vincula el machismo con el uso de combustibles fósiles

El Gobierno de Pedro Sánchez ha organizado unas jornadas de «petromasculinidad» en el Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico de Sara Aagesen. Se trata de un término con el que los sectores progresistas vinculan el machismo o los anhelos de autoritarismo con el uso de combustibles fósiles como, por ejemplo, la conducción de coches de gasolina o diésel.

La cartera de Aagesen celebra una jornada de la denominada Tribuna MITECO, una serie de actos para acercar a la ciudadanía las políticas medioambientales puestas en marcha y defendidas por el Gobierno de Sánchez.

En este caso, Transición Ecológica acogerá un foro de debate con expertos que versará sobre «petromasculinidad y cultura fósil: género, identidad y poder en la transición energética». Se desarrollará a lo largo de la mañana del viernes 26 de junio en el salón de actos del Ministerio, en Madrid.

El acto comienza con una conferencia inaugural por videollamada de Cara Daggett, profesora adjunta de Ciencias Políticas en Virginia Tech. Posteriormente, habría un diálogo sobre la «cultura (post)fósil: imaginarios, género y transición energética» con varios miembros de diversas universidades.

En tercer lugar, se desarrollará una «tribuna joven» que versará sobre «ecofeminismo e impacto de género en la crisis climática desde la perspectiva joven», con investigadores y activistas climáticos. La clausura del acto correrá a cargo de Miguel González Suela, subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

🟪 Presentamos una nueva edición Tribuna MITECO: ‘Petromasculinidad y cultura fósil’ Hablaremos de género, identidad y poder en la transición energética

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¿Qué significa petromasculinidad?

El término lo creó la propia profesora Daggett en 2018. Su artículo «Petro-masculinity: Fossil Fuels and Authoritarian Desire», en español, «Petromasculinidad: combustibles fósiles y deseo autoritario». El artículo relaciona lo que considera «nuevos movimientos autoritarios en Occidente» con una «combinación tóxica de negacionismo climático, racismo y misoginia».

La petromasculinidad, según esta profesora, «reconoce el papel histórico de los sistemas de combustibles fósiles en el sostenimiento del dominio patriarcal blanco». A ojos de la profesora, creadora del concepto, que abrirá estas jornadas, la petromasculinidad «resulta útil para comprender cómo las ansiedades suscitadas por el Antropoceno pueden intensificar los deseos de autoritarismo».

En palabras de la profesora adjunta de Ciencias Políticas en Virginia Tech, la petromasculinidad sugiere que «los combustibles fósiles implican más que ganancias» económicas, sino que también «contribuyen a la construcción de identidades».

Según Daggett, este tipo de identidades «plantea riesgos para la política energética poscarbono», es decir, para la transición ecológica que plantea el Gobierno de Sánchez. La profesora se vanagloria de demostrar «cómo el uso de combustibles fósiles puede funcionar como una práctica compensatoria violenta en respuesta a los problemas de género y climáticos».

«La extracción y el consumo de combustibles fósiles pueden funcionar como una demostración de masculinidad, al tiempo que sirven a los intereses del capitalismo fósil», concluía la propia profesora en su artículo científico. A ojos de Daggett, la petromasculinidad subraya que «el calentamiento global puede interpretarse a veces como una brecha en la barrera patriarcal». Además, insiste en que «alerta sobre la posibilidad de que el cambio climático pueda catalizar deseos fascistas de asegurar un lebensraum, un espacio vital, un hogar protegido del espectro de amenazas externas, ya sean contaminantes, inmigrantes o personas que desvían la norma de género».

Además, la ponente que abrirá el acto de Transición Ecológica llama a «tomar en serio la petromasculinidad» porque, en su opinión, «implica prestar atención a los deseos frustrados de los patriarcados privilegiados a medida que pierden sus fantasías fósiles».