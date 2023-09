Ley de Amnistía El Gobierno acusa a Aznar de hacer un «llamamiento golpista» por pedir «plantar cara» a la amnistía

Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, ha tachado de «golpista» al ex presidente José María Aznar después de que éste haya arremetido contra la posible amnistía que Pedro Sánchez puede conceder a los independentistas catalanes para volver a la Moncloa. El Ejecutivo no ha dejado escapar la oportunidad de responder a las palabras de el ex líder del PP, quien ha apelado al espíritu de Ermua para solicitar a la sociedad civil y al PP que encabecen una contienda «nacional y democrática» que acabe con la amnistía como en su momento hicieron con la banda terrorista ETA.

«¿Qué será lo siguiente? ¿Llamar a un alzamiento?». Así de contundente se ha mostrado la ministra de Política Territorial en la habitual rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En su comparecencia, Isabel Rodríguez ha tachado las declaraciones de José María Aznar de «antidemocráticas». «Resulta de absoluta gravedad que un ex presidente del Gobierno haga este tipo de declaraciones que se parecen más a comportamientos antidemocráticos y golpistas que a los propios de un expresidente y que son, desde luego, incompatibles con los valores democráticos y constitucionales de nuestro país», ha subrayado Rodríguez.

Para elevar su dura crítica a las palabras del actual presidente de FAES, la portavoz de Gobierno no ha dudado en desenterrar el recuerdo del 11-M para atacar al ex presidente Aznar. «Fue él quien mintió a los españoles y que fue él quien utilizó el mayor atentado terrorista a nuestro país». Además, la ministra de Política Territorial ha tratado de desautorizar las palabras de Aznar al considerar que «no tienen ningún valor político, ni tan siquiera moral» los comentarios hechos por el ex presidente del Gobierno sobre la posibilidad de una amnistía para los políticos catalanes condenados por sedición.

Esta es la airada reacción del Ejecutivo a la intervención que, a primera hora de la mañana, ha realizado José María Aznar en un campus de la Fundación FAES. Éste ha opinado este martes que la amnistía legitimaría la «intentona sediciosa», sería «una invitación a volver a hacerlo» y marcaría «el punto de no retorno hacia la destrucción de la Constitución», por lo que instaba a una respuesta cívica de la sociedad española como la hecha en su día contra el terrorismo.

Según Aznar, la negociación del PSOE con Junts supone «la entrega del socialismo al secesionismo a cambio de mantener el poder» y «marca el punto de no retorno hacia la destrucción de la Constitución», ha declarado en la inauguración en Madrid de un campus de la Fundación FAES que preside.

«No será la primera vez que la fortaleza de la sociedad española se pone a prueba. La involución, el terrorismo y la sedición han querido frustrar nuestra voluntad de convivir. Pues bien, hay que decir de nuevo: ¡Basta ya!», ha enfatizado Aznar. El ex líder del PP ha advertido de la «coyuntura dramática» que vive España, pues «lo que está en marcha es una operación de desmantelamiento de la Constitución, de destrucción de su legitimidad y, en definitiva, de reversión de una gran historia de éxito».