La Fundación NEOS, presidida por el ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja, reúne este lunes, a las 19:00 horas, a filósofos y comunicadores para profundizar en el mensaje del Papa León XIV en España, después de su visita apostólica del 6 al 12 de junio, en la que pasó por Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. La cita tendrá lugar en el Auditorio de la Mutua Madrileña en la capital.

Se trata del encuentro España, alza la mirada, con la participación de Fabrice Hadjadj, filósofo y director del Instituto Incarnatus; Higinio Marín, filósofo y rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera; D. Enrique González Torres, sacerdote y párroco de Nuestra Señora del Buen Suceso; Carla Restoy, creadora de contenido digital católico, e Isidro Catela, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y miembro de NEOS.

Tal y como expresa la fundación en un comunicado, «la reciente visita del Papa a España ha dejado imágenes, palabras y preguntas que merecen una reflexión más profunda».

«Más allá de la emoción del momento, la Fundación NEOS convoca un nuevo foro para analizar qué implicaciones tiene este acontecimiento para la vida pública, la identidad de España y su llamada al compromiso de los cristianos en la vida pública», apostillan desde la entidad.

La organización de Mayor Oreja circunscribe el evento a «un contexto de profunda incertidumbre», en el que «pretenden profundizar en el mensaje del Papa León XIV, ofreciendo las claves de su visita». Y dejan en el aire varias preguntas: «Qué llamada deja el Papa a los católicos españoles, qué papel puede desempeñar la fe en la vida pública, cómo afrontar los desafíos que tiene por delante España desde la esperanza y el compromiso personal».