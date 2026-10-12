El consejo viral para los que no saben qué votar el 29N: «El autobús no te deja directamente en la puerta de tu casa pero tu te bajas en la parada que más cerca te pille»

El calendario electoral afronta una semana clave para los partidos que concurrirán a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El viernes 16 de octubre finalizará el plazo para registrar las coaliciones electorales, una fecha límite que obliga a las formaciones políticas a cerrar sus pactos si desean presentarse conjuntamente bajo una misma candidatura.

Una vez comunicadas las coaliciones, el calendario electoral dará paso a la presentación oficial de las candidaturas. Los partidos políticos tendrán entre el 21 y el 26 de octubre para registrar sus listas al Congreso de los Diputados y al Senado ante las juntas electorales correspondientes. El 28 de octubre se publicarán las candidaturas presentadas, y después se abrirá un plazo para corregir posibles errores y resolver las impugnaciones antes de la proclamación definitiva de las listas, prevista para los días 2 y 3 de noviembre. La campaña electoral comenzará el 13 de noviembre y finalizará el día 27.

Elecciones Generales 29-N: el consejo viral en redes

Sandra Pérez, conocida en las redes sociales como aquisandrax, ha compartido en redes sociales una reflexión de cara a las elecciones generales 29-N: «El autobús no te deja directamente en la puerta de tu casa pero tu te bajas en la parada que más cerca te pille». Lo que quiere decir con esto es que ningún partido político tiene por qué representar exactamente todo lo que pienses o desees, pero puedes votar aquel que más se aproxime a sus ideas o intereses. Es decir, no es necesario estar de acuerdo al 100 % con un partido para votarlo; puedes discrepar en algunas cuestiones y, aun así, considerar que esa opción es la que más se acerca a tus preferencias.

Última encuesta del CIS

El último barómetro del CIS, correspondiente a septiembre, sitúa al PSOE de Pedro Sánchez a la cabeza de la intención de voto, con un 31 % de los sufragios. Sin embarfo, la formación socialista pierde dos puntos respecto al mes anterior. En segunda posición aparece el PP de Alberto Núñez Feijóo, que alcanzaría el 25,5 % y mejora cuatro décimas en comparación con el anterior sondeo.

Por su parte, Vox experimentaría un avance de 1,3 puntos respecto a julio, hasta situarse en el 16,6 % de los votos. Sumar registraría un retroceso de cuatro décimas y se quedaría en el 5,7 %, mientras que Podemos subiría 1,2 puntos frente a julio, hasta alcanzar el 3,7 %. En cuanto a los partidos nacionalistas y regionalistas, ERC encabezaría este grupo con un 2,5 % de los apoyos. Le seguirían EH Bildu, con un 1,3 %, y Junts, BNG y PNV, que obtendrían un 0,7 % cada uno. Por debajo del 1 % también se situarían Coalición Canaria, con un 0,2 %, y UPN, con un 0,1 %.

Fechas clave

Éstas son las fechas más importantes del calendario hasta las elecciones generales del 29 de noviembre: