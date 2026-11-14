Antonio Carmona, roto tras la muerte de su tía Curra: «Gracias por regalarme una niñez preciosa»

Antonio Carmona atraviesa uno de los momentos más difíciles a nivel personal tras el fallecimiento de su tía Curra, una de las personas más importantes de su infancia. El cantante, conocido por formar parte del grupo Ketama, ha querido despedirse de ella públicamente con un emotivo homenaje en redes sociales, donde ha compartido una fotografía de ambos abrazados y una dedicatoria que refleja el enorme cariño que les unía.

Junto a la imagen, en la que aparecen sonrientes y abrazados, el artista ha elegido una canción muy especial para acompañar este recuerdo: Tangos Candongos Con Mi Tío Pepe Habichuela. Una elección que no parece casual, ya que uno de sus versos resume el sentimiento que ha querido transmitir: «Quien entiende la vida, a veces solo sueña».

El marido de Mariola Orellana ha acompañado la publicación con unas palabras cargadas de afecto: «Tía Curra, ya te estoy echando de menos… Gracias por regalarme una niñez preciosa a tu lado y también con el tío Tino. Te quiero». Una despedida breve, pero llena de significado, con la que Antonio Carmona ha recordado a una mujer que dejó una huella imborrable en su vida.

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Curra, una segunda madre para Antonio Carmona

El vínculo entre el cantante y su tía Curra iba mucho más allá de una relación familiar. En distintas entrevistas, Antonio Carmona ha explicado que, durante su infancia, sus padres viajaban al extranjero para buscarse la vida, por lo que él pasaba buena parte del tiempo al cuidado de su tía y de su tío Tino. Una etapa que recuerda con especial cariño y que explica por qué siempre ha considerado a Curra como una segunda madre.

El artista también ha hablado en numerosas ocasiones de aquellos veranos y encuentros familiares en el madrileño barrio de Campamento, donde compartían momentos que permanecen muy presentes en su memoria. Una familia muy vinculada a la música y al mundo de los tablaos, en los que muchos de sus miembros trabajaban. Ahora, con su despedida pública, Antonio Carmona ha querido devolverle parte de todo ese cariño y agradecerle los años y recuerdos que compartieron.