El príncipe Sverre Magnus de Noruega confiesa sus dificultades en la universidad donde también estudió la infanta Sofía: «No me va muy bien»

La familia real noruega atraviesa una etapa especialmente convulsa. Después de años en los que sus miembros han protagonizado diferentes titulares por cuestiones personales y judiciales, ahora uno de los más discretos de la institución ha decidido dar un paso al frente. Se trata del príncipe Sverre Magnus, hijo menor de Haakon VIII y Mette-Marit de Noruega, que ha concedido una nueva entrevista en la que ha hablado abiertamente sobre su vida lejos de palacio, sus estudios y hasta su situación sentimental.

El joven, que actualmente reside en Lisboa, se encuentra cursando Administración de Empresas en Forward College, el mismo centro universitario en el que estudió la infanta Sofía durante el pasado curso. Hasta ahora, su perfil público había estado marcado principalmente por sus apariciones en los actos oficiales de la Corona, por lo que sus declaraciones permiten conocer una faceta mucho más personal del hermano de la princesa Ingrid Alexandra. Una conversación en la que, además, no ha tenido reparos en reconocer que la universidad no está siendo precisamente un camino de rosas.

La vida universitaria de Sverre Magnus lejos de palacio

En la entrevista concedida al medio noruego VG, el príncipe ha explicado cómo está siendo su convivencia con otros estudiantes en una residencia compartida. Una experiencia bastante diferente a la que ha tenido durante buena parte de su vida, acostumbrado a crecer dentro de una de las familias reales más conocidas de Europa. «Vivir en una residencia estudiantil es un poco diferente. Es divertido conocer gente y cocinar juntos», ha contado. De hecho, parece que uno de los aspectos que más disfruta de esta nueva etapa es precisamente compartir tiempo con jóvenes de otras nacionalidades. «Donde vivo hay algunos italianos que cocinan muy bien, así que suelo colarme en sus comidas», ha confesado entre risas.

Sus dificultades en la universidad

Sin embargo, no todo está siendo tan fácil en esta nueva aventura. Al hablar de su rendimiento académico, Sverre Magnus ha sorprendido por la naturalidad con la que ha reconocido que las cosas no están saliendo como esperaba. «Me estoy esforzando al máximo, pero no me está yendo muy bien. Aunque ya veremos. Al menos no soy el peor de la clase», ha explicado. El hijo menor de los reyes noruegos también ha reconocido que se trata de una carrera exigente, en la que hay que dedicar muchas horas al estudio. Una circunstancia que, además, le ha dejado poco margen para descubrir Lisboa y disfrutar de los planes que ofrece la capital portuguesa.

Durante la conversación también ha hablado sobre el método de enseñanza de Forward College, que utiliza el sistema de aula invertida. «Me gusta la clase y cómo se hacen las cosas. Además, utilizan el método de aula invertida. Estudias antes de venir a clase y luego lo comentamos en el aula. Funciona muy bien. Aparte, es muy divertido porque así ya sabes un poco sobre lo que se está enseñando», ha explicado. Una elección académica que, según ha contado, conoció gracias a algunas amistades. Lo curioso es que el príncipe desconocía que la infanta Sofía había estudiado anteriormente en el mismo centro.

Sverre Magnus habla de su vida sentimental: «Eso va mal»

La entrevista también ha dejado espacio para cuestiones más personales. Cuando le han preguntado por su situación sentimental, el príncipe no ha querido dar demasiadas explicaciones, aunque sí ha respondido con una sinceridad que no ha pasado desapercibida: «Eso va mal». Hasta ahora, su relación más conocida había sido la que mantuvo con Amalie Macleod, con quien se dejó ver públicamente en agosto de 2024 durante la boda de su tía, Marta Luisa de Noruega, y el autoproclamado chamán, Durek Verrett. La pareja habría puesto fin a su relación a finales de 2025, por lo que sus palabras dejan entrever que, al menos por el momento, el amor no parece ocupar un lugar demasiado destacado en su vida. Por último, Sverre Magnus también se ha pronunciado sobre la reciente participación de su padre y su hermana en la maratón Niza-Cannes. El príncipe ha mostrado su orgullo por ambos y ha destacado el esfuerzo que han realizado durante los últimos meses para prepararse. «Creo que fue genial. Llevan mucho tiempo entrenando, entrenaron todo el verano», ha comentado.

Una conversación en la que el hijo de Haakon y Mette-Marit ha dejado ver una faceta mucho más espontánea y cercana, alejada de la imagen solemne que suele acompañar a los miembros de la realeza. Para terminar, ha reconocido que tiene muchas ganas de regresar a Noruega y reencontrarse con sus familiares y amigos.