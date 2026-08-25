Antonio Carmona habla sobre su matrimonio marcado por la diferencia de culturas: «33 años de amor y comprensión»

Antonio Carmona y Mariola Orellana acaban de celebrar 33 años de matrimonio y lo han hecho echando la vista atrás, a aquella boda que marcó el comienzo de una vida juntos. Tres décadas después, el cantante ha puesto el foco en una palabra que probablemente explique buena parte de su historia: comprensión. «Tengo la suerte de contemplar la vida a tu lado durante 33 años llenos de amor y comprensión», escribe Antonio en sus redes sociales. Y después añade una reflexión especialmente significativa: «¡Qué manera y qué momento para poder entendernos con diferentes pensamientos y culturas!».

No es una frase cualquiera. Antonio y Mariola construyeron su relación viniendo de dos realidades familiares y culturales diferentes. Él, gitano y miembro de una de las sagas más conocidas del flamenco; ella, paya y vinculada desde hace décadas al mundo de la música y la representación. Dos formas de entender la familia, las tradiciones y la vida que tuvieron que encontrar un punto en común para construir su propia historia.

Y quizá por eso, después de 33 años, Antonio pone precisamente la palabra «comprensión» en el centro de su mensaje. No habla únicamente de amor. Habla de entenderse, de acompañarse y de aprender a convivir con aquello que les hacía diferentes.

Una historia que empezó antes de la boda

Antonio Carmona y Mariola Orellana se conocieron cuando eran muy jóvenes y comenzaron una relación que terminaría convirtiéndose en una de las historias de amor más consolidadas del panorama artístico español. Él pertenecía a una familia marcada por el flamenco. Era hijo de Juan Carmona, conocido como El Habichuela, y creció rodeado de música junto a sus hermanos Juan y Pepe, con quienes formaría Ketama.

Mariola, por su parte, acabaría convirtiéndose en una figura fundamental detrás de la carrera de Antonio y en una mujer muy vinculada al mundo de la música y la representación artística.

Su relación no estuvo exenta de dificultades. No sólo por las diferencias de carácter, sino también por proceder de dos mundos culturales distintos. Antonio pertenece a la comunidad gitana y Mariola no, una diferencia que inevitablemente tuvo peso en los primeros años de su relación y que ambos tuvieron que aprender a gestionar.

Con el tiempo, sin embargo, esas diferencias acabaron formando parte de una historia común. Se casaron y construyeron una familia sin renunciar a sus respectivas raíces.

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Dos culturas, una familia

La reflexión de Antonio cobra especial sentido después de 33 años. «¡Qué manera y qué momento para poder entendernos con diferentes pensamientos y culturas!», escribe. Una frase que habla de una convivencia en la que no siempre se trata de pensar igual, sino de encontrar la manera de entender al otro.

Porque una pareja no tiene por qué compartir exactamente las mismas costumbres, educación o manera de interpretar el mundo. Y en su caso, esas diferencias culturales han formado parte de la relación desde el principio.

Antonio ha crecido en una familia gitana profundamente vinculada al flamenco y a unas tradiciones familiares muy arraigadas. Mariola ha construido junto a él su propio lugar dentro de ese universo, manteniendo al mismo tiempo su identidad.

Quizá el verdadero éxito de su relación esté precisamente ahí: no haber necesitado que uno dejara atrás su mundo para que el otro pudiera formar parte de él.

El «mejor de los frutos» de su historia

De su matrimonio nacieron sus dos hijas, Marina y Lucía, que se han convertido en uno de los grandes pilares de la vida de la pareja. Son ellas las que Mariola menciona de alguna manera cuando habla del «mejor de los frutos» que les ha dado su historia.

En el mensaje que ha compartido con motivo de su aniversario, Mariola ha abierto el álbum de fotos de su boda y ha escrito: «33 años superando obstáculos y construyendo una historia de cuento que nos ha dado el mejor de los frutos». Después añade una declaración de amor que resume el momento: «Gracias a la vida por tantos momentos bonitos, y los que faltan todavía… más de lo que te quiero, no se puede querer».

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Antonio, por su parte, ha escogido un vídeo en el que aparecen diferentes momentos de aquel día. No sólo recupera las imágenes de la boda, sino también el recuerdo de una vida que comenzó hace más de tres décadas.

Su mensaje tiene, además, un matiz especial. «El amor de Dios me unió», comienza. Y continúa hablando de esos 33 años de amor y comprensión. Pero también cuenta que este aniversario les encuentra separados físicamente: «Hoy tengo la ausencia de no estar contigo, pero sé que nos gusta ver lo mismo y seguimos las mismas opciones».

El cantante termina su mensaje deseando que Mariola regrese pronto a casa: «Dios te bendiga, deseando que llegues a casa, que sé que estás lejos».