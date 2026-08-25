Ana Molina, dermatóloga: «El aceite de oliva ayuda a mejorar el crecimiento del cabello y combate la caída del mismo»

El aceite de oliva es un gran aliado que ayuda a mejorar el crecimiento del cabello y combate su caída, según una dermatóloga que no duda en compartir sus secretos de belleza. La realidad es que podemos empezar a tener en mente una serie de detalles que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada, en estos días en los que realmente tocará estar preparados para obtener una melena de 10 después del verano.

Esta época del año es la que nos invita a estar pendientes de un tipo de elementos que pueden convertirse en un problema para todos. Con un plus de buenas sensaciones que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un detalle que, sin duda alguna, puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos dará un paso importante que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

La dermatóloga Ana Molina tiene un secreto a voces

Antes que nada, ante cualquier problema de piel es importante disponer de un buen profesional. Una dermatóloga que acabe siendo la que nos acompañará en estos días en los que necesitamos descubrir que un problema de base como la pérdida del cabello puede pasar a la historia.

Ante cualquier problema, en especial en esta vuelta a la rutina que necesitamos obtener este básico que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en nuestro poder.

Ana Molina sabe muy bien lo que puede pasar en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Con ciertos elementos que pueden ser los que nos acompañarán en mente. Este tipo de detalles que pueden acabar siendo los que nos darán un extra de buenas sensaciones con este tipo de elementos que van de la mano.

Un simple elemento natural que tenemos en casa puede acabar siendo el que mejor se adaptará a una melena que después del verano necesita una dosis extra de hidratación. Una experta puede ayudarnos a conseguir aquello que necesitamos y más.

El aceite de oliva ayuda a mejorar el crecimiento del cabello y combate la caída del mismo

Combate la caída del cabello y mejora el crecimiento de una manera que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle puede ser lo que nos dará un plus de buenas sensaciones. Un buen básico que será el que mejor se adaptará a nuestro día a día.

Los expertos de Insparya explican en su blog que: «Entre los beneficios del aceite de oliva para el cabello los más evidentes son que aporta brillo y suavidad. Colabora en su reparación, además de fortalecerlo gracias a la mencionada vitamina E y así lograr que esté menos quebradizo. Además, su carga de antioxidantes lo protegen de las agresiones externas, en particular del sol. Por otro lado, ayuda a nutrir y reparar el cuero cabelludo y a proteger los folículos. El aceite de oliva también es un aliado contra las puntas abiertas y rotas, y en general, con sus ácidos grasos monoinsaturados hidrata el cabello.

Es decir, si tu pelo tiende a la sequedad, el aceite de oliva ayudará a las fibras capilares a retener la humedad. Esto puede ser especialmente útil en cabellos rizados. También es positivo para los cueros cabelludos irritados o con picazón, calmándolos y mejorando la sensación. Es más, su poder hidratante también es eficaz para prevenir el encrespamiento».

Siguiendo con la misma explicación, hay una serie de formas de incorporar este aceite de oliva que tenemos en la cocina y que puede acabar en nuestra melena:

Mascarilla hidratante con aceite de oliva. Hay muchas recetas de mascarillas caseras en las que el aceite de oliva es el ingrediente estrella, mezclado con otros ingredientes naturales. Pero, sin duda, la forma de conseguir una hidratación profunda es la más sencilla: aplicar aceite de oliva virgen extra. Bastará con poner entre 2 y 3 cucharadas de aceite directamente sobre el cuero cabelludo, hasta la raíz. Si tienes el pelo graso, mejor distribúyelo de la zona media del cabello hacia las puntas. Deja actuar al menos media hora, aunque conseguirás resultados más potentes si lo dejas toda la noche. Para finalizar, acláralo con agua tibia y con tu champú. Es posible que necesites dos o tres lavados para eliminar por completo el aceite; por eso es recomendable que emplees un champú que cuide tu cabello, como los que puedes encontrar en la tienda online de Insparya.

Mascarilla contra el encrespamiento. Si tienes el cabello rizado o se te encrespa fácilmente, el aceite de oliva puede ayudarte a neutralizar el efecto frizz. No hay que olvidar que está causado, principalmente, por la deshidratación del cabello. Es entonces cuando se descontrola con más facilidad, aunque las condiciones ambientales afectan mucho. Sucede con la humedad, el viento o las bajas temperaturas, que dañan la parte externa del cabello, por lo que se apelmaza y las puntas se encrespan. Por tanto, los cabellos secos, los rizados y aquellos dañados en general son los que más pueden sufrir el encrespamiento. Para evitarlo, aplica un poco de aceite de oliva con las manos sobre el cabello, y masajéalo suavemente unos minutos. Haz especial hincapié en las puntas, y evita las raíces. En este caso no es necesario enjuagar. Péinate directamente y notarás el cambio.