España ya tiene el cómic de su segunda estrella: «Érase una vez en América»

La segunda estrella de la selección española ya tiene su propio cómic. La Real Federación Española de Fútbol, en colaboración con Gersh, ha presentado Érase una vez en América. La historia de nuestra segunda estrella, una obra que permitirá a los aficionados revivir la conquista del Mundial 2026 desde una perspectiva diferente. El cómic está disponible en preventa desde este sábado y llegará a los puntos de venta el próximo 24 de noviembre.

Más allá de lo que sucedió sobre el césped durante el pasado verano, la obra recoge las intrahistorias de la concentración, las anécdotas del vestuario y la convivencia de los jugadores de Luis de la Fuente durante el campeonato. Una manera de descubrir cómo se gestó desde dentro el éxito de una generación de futbolistas que consiguió llevar a España por segunda vez a lo más alto del fútbol mundial.

El cómic, pensado para todos los públicos, tendrá un precio de 21,95 euros y podrá adquirirse en la tienda oficial de la Federación, en las principales plataformas de venta y en librerías, papelerías y quioscos. Una forma diferente de volver a disfrutar de un verano que quedará para siempre en la memoria del fútbol español.