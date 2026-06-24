Vía libre a la Selección: un juez de EEUU deniega a los fondos embargar a España por los impagos a las renovables

Vía libre para la Selección española de fútbol en el Mundial. Un juez de Estados Unidos ha aceptado el recurso del Gobierno para que los fondos acreedores de España por los impagos a las renovables de Pedro Sánchez y Sara Aagesen dejen de reclamar información financiera a las empresas que van a tener relación con la Selección en el Mundial, como Adidas o Hilton. En definitiva, que los fondos frenen los procesos de embargo de bienes ligados a la Selección española y a la Real Federación de Fútbol porque no se trata de organismos públicos sino de entidades privadas.

En una resolución firmada el lunes 22 de junio, el juez acepta el argumento del Gobierno español y determina que los fondos acreedores por los impagos a las renovables no pueden reclamar los ingresos o los pagos de la Selección a estas empresas puesto que se trata de entidades privadas, no públicas.

Los fondos acreedores, que tienen derecho a reclamar a España 741 millones de euros en Estados Unidos, iniciaron el proceso de embargo ante los impagos del Gobierno y centraron sus esfuerzos en la Selección española en el Mundial.

Enviaron requerimientos a todas las empresas que tenían actividad empresarial con la Selección y pidieron al juzgado poder embargar los ingresos y pagos de la RFEF en todo el territorio estadounidense, con el visto bueno del juez.

Sin embargo, el Gobierno recurrió la decisión de los fondos de embargar a la Selección con el argumento de que no son organismos públicos, sino entidades privadas. El juez ha dado la razón ahora al Gobierno y deja vía libre a la Selección en el Mundial, según ha adelantado este miércoles Expansión.

Los fondos tienen que decidir ahora si recurren esta decisión o se centran en buscar otras fórmulas para cobrar la deuda por los impagos a las renovables, que sólo en Estados Unidos suma 741 millones de euros.

En cualquier caso, lo más importante de todo este proceso en EEUU es lo que diga el Tribunal Supremo sobre el último argumento del Gobierno para tratar de acabar con los embargos: la idea de la inmunidad de España.

Este argumento ya ha sido rechazado en Reino Unido pero el Supremo de Estados Unidos todavía tiene que pronunciarse. Según la legislación local, el Gobierno de EEUU tiene que pronunciarse sobre este asunto y lo hizo hace unas semanas pidiendo al tribunal que rechace el argumento de España. Esta es la verdadera clave de lo que pueda pasar en Estados Unidos con los embargos.

El origen de este conflicto es de 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó unas primas a las inversiones en renovables del 25%. En 2011, ante la crisis económica, redujo unilateralmente las primas a las fotovoltaicas, lo que provocó ya el primer arbitraje contra España.

En 2012, cuando Mariano Rajoy llegó al poder, decidió rebajar las primas a todas las inversiones renovables al 7%, lo que originó una avalancha de arbitrajes contra España en el Ciadi, tribunal adscrito al Banco Mundial.

El Ciadi dio mayoritariamente la razón a los fondos, pero el Gobierno de Pedro Sánchez decidió no pagar esos laudos. Los fondos acudieron entonces a los tribunales ordinarios de países como EEUU, Reino Unido o Australia, que les están dando la razón y condenando a pagar a España, que sigue sin pagar abriendo la puerta a los embargos de bienes españoles en esos países.

Los fondos se lanzaron a por la Selección para cobrar esa deuda, pero ahora el juez lo ha frenado.