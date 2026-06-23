El superávit exterior cae un 10% en el primer trimestre y la deuda se eleva al 167% del PIB, cuatro puntos más

España empeora su situación comercial con el exterior en el primer trimestre del año, según los datos publicados este martes por el Banco de España. El superávit por cuenta corriente, que mide los ingresos y pagos al exterior por intercambio de mercancías, servicios, rentas y transferencias, se situó en 8.900 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone un descenso del 10% respecto al mismo periodo del año anterior.

Además, la deuda externa bruta de España se situó en el 166,9% del PIB (2,856 billones de euros) en el primer trimestre de 2026, frente al 163,4% (2,756 billones de euros) registrado en el trimestre anterior y al promedio 2024-2025 del 163,2%.

Este descenso del superávit se produce pese a la mejora de la cuenta de bienes y servicios y la renta primaria, pero debido a un empeoramiento de la renta secundaria y de la cuenta de capital.

Durante el primer trimestre la balanza de servicios redujo su déficit a 11.900 millones de euros, frente a los 12.400 millones del mismo trimestre de 2025; mientras que la balanza de servicios, que incluye el turismo, elevó su superávit a 24.900 millones, por encima de los 23.100 millones previos.

Dentro de esta, el turismo y los viajes también elevaron su superávit, pero en menor medida, hasta los 13.500 millones, algo por encima de los 13.200 millones del mismo trimestre de 2025.

De su lado, la renta primaria (rentas del trabajo, de la inversión, impuestos sobre producción y la importación, y subvenciones) elevó su superávit a 700 millones de euros, por encima de los 400 millones previos; mientras que la renta secundaria (transferencias personales, impuestos corrientes, cotizaciones y prestaciones sociales, etc.) elevó considerablemente su déficit hasta los 4.900 millones de euros, frente a los 1.100 millones del primer trimestre del año anterior.

La cuenta de capital, por su parte, redujo ligeramente su superávit en el primer trimestre, hasta los 2.400 millones (2.500 millones entre enero y marzo de 2025).

Como consecuencia de estos datos, las cuentas corrientes y de capital, que miden la capacidad de financiación de la economía española, sumaron un superávit de 11.400 millones, por debajo de los 12.400 millones del periodo previo.

En el primer trimestre de 2026, el saldo deudor de la posición de inversión internacional neta de España se situó en el -42,7% del PIB (-731.000 millones de euros), en línea con los niveles recientes históricamente reducidos (-44,2% del PIB en promedio de 2024 a 2025) e inferior al -44,7% del trimestre anterior (-754.500 millones de euros).