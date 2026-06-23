El Ministerio de Bolaños se salta la jornada de 35 horas: impone más trabajo a su plantilla mientras presume de conciliación

Los trabajadores de Presidencia denuncian que se les está imponiendo un calendario laboral y que desde el Ministerio dirigido por Félix Bolaños se le está negando a la plantilla la reducción de jornada aprobada para el resto de administraciones del Estado.

Así, los funcionarios denuncian que el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha aprobado de forma unilateral su calendario laboral para 2026, sin acuerdo con los sindicatos. El resultado es que este calendario incumple la reducción de jornada aprobada para el resto de la Administración General del Estado y mantiene horarios más exigentes para parte de su plantilla. Además, acusan al Ministerio de actuar de mala fe en la negociación y desde los sindicatos se estudia emprender acciones legales.

Igualmente, fuentes sindicales indican que en el caso de este Ministerio, «rigen los criterios establecidos para el personal de especial dedicación, por el que se reduce el tiempo de trabajo de 40 a 37,5 horas semanales. Sin embargo, esta reducción horaria es inexistente en la práctica, dado que se mantiene el horario de salida (14.30 horas, mientras que el resto de trabajadores sale a las 14.00 horas), con tardes impuestas unilateralmente sin justificación normativa ni funcional».

«Este calendario ha sido impuesto, obviando las propuestas planteadas por los trabajadores y faltando a la verdad afirmando en el texto que se realiza previa negociación, cuando ésta no se ha producido», señalan. Y resaltan que desde Presidencia «han ignorado la contrapropuesta de los funcionarios a este calendario laboral impuesto por el Ministerio y, además, han mentido sobre la negociación. Por tanto, son hechos que revelan una actuación de mala fe incompatible con el deber de negociación colectiva que establece el artículo 37.1 del TREBEP».

En consecuencia, desde el sindicato mayoritario de los funcionarios, CSIF, se reserva el ejercicio de todas las acciones legales que procedan si la Administración aprueba un calendario laboral que contradice la norma de Función Pública sobre la reducción de jornada.

Asimismo, otro de los hechos más llamativos es que este calendario laboral «ha sido aprobado un mes más tarde de lo que la norma requería, en pleno horario de verano y fechas próximas al inicio de las vacaciones estivales», alertan desde CSIF.

«Resulta paradójico que una Administración que se reivindica como referente en derechos laborales y conciliación sea incapaz de justificar con un sólo dato objetivo por qué mantiene un horario fijo de salida que la norma no ampara e impone presencialidad obligatoria de tarde sin criterio funcional y un calendario sin acuerdo sindical, cerrándose además con una prórroga automática que elimina cualquier horizonte de renegociación», explican.

En conclusión, los funcionarios exigen al Ministerio de Presidencia «que el calendario laboral se apruebe con acuerdo sindical; que el horario fijo de salida sea a las 14:00 horas para todo el personal, sin excepción, en cumplimiento de la Resolución de Función Pública y que la obligatoriedad de presencia en tarde quede limitada a los puestos que realmente lo necesiten, con justificación objetiva por unidad».