El programa del vehículo de combate sobre ruedas (VCR) 8×8 Dragón ha entrado en una nueva fase de aceleración. El consorcio Tess Defence, liderado por Indra y participado también por Sapa Placencia, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y Santa Bárbara Sistemas (GDELS), ha entregado este jueves otras 14 unidades al Ministerio de Defensa, elevando a 84 el número total de vehículos suministrados desde el inicio del contrato.

La principal novedad es el ritmo de producción alcanzado en 2026. Con esta nueva entrega, Tess ya ha puesto en manos del Ejército 43 vehículos durante el primer semestre del año, una cifra que supera el total de las 41 unidades entregadas durante todo 2025 y que refleja la aceleración del principal programa de modernización de las capacidades terrestres de las Fuerzas Armadas.

La entrega se ha realizado en las instalaciones de Santa Bárbara Sistemas en Sevilla y corresponde a vehículos de la versión de Combate de Infantería, tanto en configuración de línea como de puestos de mando de sección y compañía.

Estas nuevas plataformas pasarán a incorporarse a los ejercicios de Evaluación Operativa que se desarrollan actualmente en Almería, Burgos y Zaragoza, donde el Ejército está comprobando el comportamiento del Dragón en condiciones reales de empleo antes de su incorporación progresiva a las unidades.

Objetivo: 100 unidades este año

El incremento del ritmo de fabricación acerca a Tess Defence a uno de sus principales objetivos para este ejercicio: superar la barrera de los 100 vehículos entregados antes de finalizar 2026.

El consorcio considera que la evolución de la producción permitirá consolidar el calendario previsto y avanzar hacia la entrega de todas las unidades contratadas antes de finales de 2028, después de que el programa acumulara distintos retrasos durante sus primeras fases de desarrollo e industrialización.

El Dragón constituye uno de los proyectos estratégicos de la industria española de defensa y uno de los mayores programas de adquisición del Ejército de Tierra, tanto por volumen económico como por el desarrollo tecnológico que implica para la industria nacional.

Indra consolida el liderazgo de Tess

La aceleración de las entregas coincide con la nueva etapa del consorcio tras la consolidación de Indra como accionista mayoritario de Tess Defence, donde controla el 51,1% del capital. El resto del accionariado se reparte a partes iguales entre Sapa Placencia, EM&E y Santa Bárbara Sistemas, con un 16,3% cada una.

El aumento del ritmo de producción refuerza además la capacidad industrial del consorcio en un momento en el que España está incrementando su inversión en defensa y el Ejército de Tierra acelera la renovación de sus capacidades blindadas, con el Dragón como uno de los pilares de esa transformación.