Syncore reclama a OHLA más de 18 millones por la deuda de su filial quebrada en Chile

La empresa chilena Syncore ha decidido llevar su batalla legal contra OHLA a España. La compañía especializada en montaje industrial ha anunciado que exigirá judicialmente al grupo constructor el pago de una deuda superior a los 18 millones de euros derivada de los incumplimientos contractuales de su filial OHL Industrial Chile, actualmente en proceso de liquidación voluntaria en Chile.

Según ha informado la empresa chilena, el origen del conflicto se remonta a un proyecto minero adjudicado en 2019 por la compañía Mantos Copper a OHL Industrial Chile por valor de 160 millones de dólares. La filial de OHLA subcontrató posteriormente a Syncore para ejecutar una parte sustancial de los trabajos por unos 51 millones de dólares. Sin embargo, la relación contractual terminó derivando en un largo litigio arbitral que concluyó con una condena contra la filial chilena del grupo español.

La compañía sostiene que OHL Industrial Chile incumplió reiteradamente sus obligaciones durante la ejecución del proyecto, provocando retrasos, sobrecostes y dificultades operativas que afectaron al desarrollo de las obras. Entre los incumplimientos acreditados figuran retrasos en la entrega de ingeniería y equipos, problemas para habilitar frentes de trabajo, impagos e interferencias en la ejecución de los trabajos.

Un laudo condenó a la filial de OHLA

Tras varios años de disputa, Syncore acudió en mayo de 2022 al Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile. El procedimiento concluyó con un laudo arbitral emitido en julio de 2025 que declaró el incumplimiento contractual de OHL Industrial Chile y la condenó al pago de diversas cantidades económicas.

La deuda reconocida asciende a más de 18 millones de euros, de los cuales 14,2 millones corresponden al principal reclamado y otros 4,2 millones a intereses acumulados hasta la fecha del fallo arbitral. Según Syncore, la filial de OHLA «no cumplió voluntariamente con el laudo», lo que obligó a iniciar procedimientos de cobro en Chile. Los recursos presentados posteriormente por la compañía ante distintas instancias judiciales chilenas fueron rechazados.

La situación se complicó todavía más cuando, en febrero de 2026, OHL Industrial Chile solicitó su liquidación voluntaria ante los tribunales chilenos. En dicha solicitud reconoció que la deuda derivada del laudo arbitral constituía su principal pasivo. De hecho, la propia compañía admitió que la reclamación de Syncore representa cerca del 90% de toda su deuda concursal.

Syncore apunta directamente a OHLA

Ante la insolvencia de la filial, Syncore sostiene que la responsabilidad debe recaer ahora sobre la matriz española. La empresa recuerda que en noviembre de 2019 OHLA firmó una garantía solidaria a favor de la compañía chilena, comprometiéndose a responder de las obligaciones de pago asumidas por OHL Industrial Chile.

«Nos hemos visto en la obligación de presentar las acciones legales correspondientes en España para que se obligue a OHLA a satisfacer la deuda de su filial OHLI en su calidad de garante solidario», señala la compañía chilena en un comunicado.

Para ello, Syncore ya ha contratado a un despacho de abogados español con el objetivo de reclamar judicialmente el importe íntegro reconocido en el laudo arbitral. La compañía asegura confiar en que los tribunales españoles obliguen a OHLA a asumir el pago de la deuda, al considerar que la garantía firmada por la matriz es plenamente exigible.

La reclamación abre un nuevo frente para OHLA, que podría verse obligada a responder por las obligaciones de una filial actualmente en liquidación. El caso añade además presión sobre el grupo constructor en un momento en el que la resolución de litigios heredados y la gestión de riesgos internacionales siguen siendo una de las cuestiones más vigiladas por los inversores.