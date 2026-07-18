El Grupo Lopesan defiende la legalidad de las actuaciones desarrolladas en la Finca Agrícola de Veneguera

Ante las informaciones difundidas por el Cabildo de Gran Canaria, el Grupo Lopesan «lamenta haber conocido las valoraciones de la corporación insular exclusivamente a través de los medios de comunicación, ya que, a fecha de hoy, la compañía no ha recibido ninguna notificación relativa a la apertura de nuevos procedimientos administrativos relacionados con las actuaciones a las que hace referencia el comunicado difundido por el Cabildo».

Esta falta de notificación previa impide al grupo conocer el contenido real de los informes para ejercer con normalidad su derecho de audiencia y defensa. No obstante, la empresa recuerda que mantiene desde hace décadas una relación de plena colaboración y transparencia con las distintas administraciones públicas, siendo los cauces legalmente establecidos el único marco adecuado para analizar cualquier actuación.

Por este motivo, el Grupo Lopesan desea aclarar que las actuaciones mencionadas en el comunicado del Cabildo responden a proyectos diferentes, promovidos con finalidades distintas, sometidos a procedimientos administrativos independientes y amparados por los correspondientes títulos habilitantes, licencias y autorizaciones otorgados por las administraciones competentes.

En consecuencia, no pueden ser analizadas ni valoradas como una única actuación administrativa. En este sentido, el plan de adecuación y naturalización del frente costero, promovido para recuperar un espacio degradado y reparar los efectos de la borrasca Therese, cuenta con la autorización expresa de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo del Gobierno de Canarias, órgano competente en el dominio público marítimo-terrestre, tras la tramitación del correspondiente procedimiento administrativo.

Asimismo, las actuaciones ejecutadas en el camino interior de acceso, consistentes en la construcción de puentes de dos ojos diseñados para la seguridad del tránsito y favorecer el correcto comportamiento hidráulico del barranco durante episodios de fuertes lluvias, disponen de las correspondientes licencias urbanísticas otorgadas por el Ayuntamiento de Mogán y de las autorizaciones emitidas por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.

Respecto a las referencias incluidas en el comunicado sobre patrimonio histórico, el Grupo Lopesan recuerda que cualquier cuestión relacionada con esta materia forma parte de procedimientos específicos, con su propia tramitación administrativa y, en su caso, judicial.

En consecuencia, considera improcedente trasladar conclusiones a la opinión pública antes de que existan resoluciones firmes y antes de que la empresa haya podido conocer formalmente el contenido de los expedientes y ejercer plenamente su derecho de defensa.

El Grupo Lopesan analizará con detalle los informes una vez le sean notificados oficialmente por los órganos competentes y ejercerá, en su caso, los derechos que le reconoce el ordenamiento jurídico, aportando toda la documentación técnica que resulte necesaria para el completo esclarecimiento de los hechos.

La compañía reitera su absoluta disposición a colaborar con todas las administraciones públicas y manifiesta su plena confianza en que los procedimientos administrativos y judiciales permitirán acreditar la legalidad de las actuaciones desarrolladas, así como los beneficios ambientales y de seguridad que persiguen los proyectos ejecutados en la finca agrícola de Veneguera.

El Grupo Lopesan confía en que el análisis de cada expediente se lleve a cabo con el máximo rigor técnico y jurídico, respetando las garantías propias del Estado de Derecho y permitiendo valorar cada actuación conforme a su procedimiento específico, la normativa aplicable y la documentación obrante en cada caso.