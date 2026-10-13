La cúpula de RTVE guarda en un cajón el desfavorable informe de KPMG sobre la gestión de las oposiciones

La cúpula de RTVE guarda en un cajón el informe de KPMG sobre la gestión por parte de los directivos de la cadena pública de las polémicas oposiciones de septiembre de 2024 —que están en proceso judicial por la filtración de los exámenes por parte de dos sindicalistas de UGT—.

Pese a que José Pablo López, presidente de la Corporación, aseguró en el Congreso de los Diputados que lo haría público, nadie en la cadena ha podido acceder a él y no se ha publicado en la web. RTVE pagó 86.000 euros a KPMG para que analizara la gestión de los directivos de la cadena de esas oposiciones, pero el resultado no ha gustado.

En la sesión de control a RTVE en el Congreso del 13 de julio pasado, López aseguró al respecto lo siguiente a una pregunta del PP: «Encargué una auditoría general sobre todo el proceso de oposiciones. Como usted sabe, los contratos de servicios hay que licitarlos. La primera licitación quedó desierta. Hubo que hacer una segunda licitación. Y ahora mismo estamos en fase de revisión, donde hemos aportado más de mil documentos adicionales que se han pedido por parte del auditor. Ese es el motivo del retraso. Ya le puedo decir que yo, como comprenderá, lo que he intentado ha sido concluir el proceso, llevar a cabo la culminación de un proceso que ha sido bastante complicado y que me he encontrado en una situación muy compleja. No tengo ningún problema con ese informe. Cuando ese informe esté terminado, descuide, que lo colgaremos en la página web».

La realidad es que ese informe está acabado, pero, tres meses después de la promesa del presidente, no se ha colgado en la web y se guarda en un cajón.

Como publicó este diario, KPMG tenía redactado un duro informe sobre la gestión por parte de los directivos de RTVE de esas oposiciones, por las que los dos sindicalistas procesados de UGT se enfrentan a hasta seis años de cárcel por la filtración de las preguntas, según adelantó Vertele. La Fiscalía, RTVE y los sindicatos CCOO, USO y CGT han solicitado esos seis años de cárcel.

La consultora KPMG hizo una primera versión de informe sobre la gestión de Recursos Humanos de las oposiciones muy dura, criticando además la falta de colaboración por parte de los directivos de la cadena pública, principalmente de Ana Cerradas, la directora de Recursos Humanos nombrada por López.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el informe no fue aceptado por la cúpula de RTVE y se pidió a KPMG una segunda versión, para lo que se le envió numerosa documentación por parte de la cadena pública, que retrasó aún más el informe final.

Finalmente, el informe es más favorable a RTVE, pero sigue siendo crítico con la falta de colaboración para la realización del mismo por parte de Recursos Humanos y sigue dejando en mal lugar la gestión de los directivos de las oposiciones de 2024.

«Lo han reducido, lo han maquillado, no es tan duro como el primero, pero sigue sin hacerse público como dijo el presidente que iba a hacer», señalan fuentes sindicales internas.

Estas fuentes señalan que los representantes de los trabajadores han criticado en numerosas ocasiones internamente la gestión de esas oposiciones, y que una entidad externa lo haya corroborado es muy importante.