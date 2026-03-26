El sector servicios de España, el más importante para la economía nacional, comienza a presentar síntomas de retroceso. Siguiendo los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la producción de estas empresas cayó un 0,6% en enero en comparación con el mismo mes del año anterior, mientras que la cifra de negocios se ha estancado con un incremento de tan sólo el 0,2% interanual, el peor porcentaje desde mayo de 2024.

De esta forma, el sector terciario sigue los pasos de su vecina la industria, lugar en el que los ingresos se han desplomado un 6,3% en ese mismo mes. De hecho, el sector secundario ha sufrido el mayor descenso de su cifra de negocios en un sólo mes desde abril de 2025, cuando se desplomó un 7%.

Por tanto, lo sucedido en el primer mes del año no es algo que haya afectado sólo a los servicios, sino que es un síntoma de retroceso de toda la economía de España.

Es más, esta situación es especialmente preocupante porque estos datos son anteriores al estallido de la guerra de Irán, por lo que aún no incluyen el impacto del conflicto bélico en Oriente Medio.

Los servicios en España

«El índice general de producción del Sector Servicios de Mercado corregido de efectos estacionales y de calendario experimentó una variación del 0,9% en enero respecto al mismo mes de 2025. Esta tasa fue 2,5 puntos inferior a la registrada en diciembre», ha asegurado el INE.

No obstante, si se tiene en cuenta la serie original, se registra una importante caída del 0,6% en ese mismo periodo, es decir, 5,5 puntos porcentuales por debajo de la registrada en diciembre.