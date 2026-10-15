Vota en nuestra encuesta: ¿Estás de acuerdo con Vinicius en que los pitos perjudican al Real Madrid?

Vinicius rompió su silencio después del partido de Champions contra el Roma. El brasileño tuvo otra noche para olvidar en medio de un momento complicado para él y tuvo tiempo en zona mixta para hablar de la situación del Real Madrid y de la presión que se siente en el vestuario con los pitos que reciben en el Santiago Bernabéu. Es por ello que surge el debate: ¿Estás de acuerdo con Vinicius en que los pitos perjudican al Real Madrid? ¡Vota en nuestra encuesta!

«Seguramente los pitos no me ayudan, pero la gente paga sus entradas. Jugamos mejor si tenemos a los aficionados con nosotros. Jude juega mejor, Mbappé juega mejor, yo juego mejor… Creo que es más fácil pitarme a mí porque llevo más tiempo y soy uno de los capitanes», explicó Vinicius.