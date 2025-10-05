Vinicius rompe su propio techo.

Vinicius Junior ha devuelto la samba al Real Madrid. Su doblete al Villarreal y el MVP del partido demostraron que el brasileño ha dejado atrás las dudas que surgieron con las suplencias, consciente de que necesitaba dar un impulso para ponerse a la altura de lo que supone ser titular indiscutible con Xabi Alonso. Con un Kylian Mbappé determinante en cada partido, desde la sombra ha emergido un Vini que ha roto el molde.

Aunque no tiene ese hambre goleador del francés, el extremo tiene ese don electrizante que tanto daño hace a sus compañeros de baile. Lo vivió muy de cerca Santiago Mouriño, que se sintió superado constantemente y de hecho hasta terminó expulsado en uno de los tantos duelos en los que fue superado. Su actuación en el Santiago Bernabéu no pasó desapercibida, conscientes de que la sinergia con Kylian supone llevar al Real Madrid al próximo nivel para volver a ganar títulos: «Siempre en tu barco», decía el delantero en sus redes sociales.

«Me ha gustado mucho, no sólo por los goles. Estoy contento por él. Ha tenido una actuación decisiva. En la primera parte el desequilibrio ha sido total. Me gusta cuando le veo sonreír y disfrutar. Ha estado cerca de marcar el hat-trick», explicó Xabi en rueda de prensa. Pero los números van más allá y le avalan como un Vinicius nunca antes visto.

El carioca lleva esta temporada en Liga un total de cinco goles y cuatro asistencias en las ocho primeras jornadas, eso sumado al trabajo que ha hecho provocando una expulsión y un penalti. Si echamos la mirada atrás, no hay otra versión que haya firmado mejores estadísticas. El único que se le acerca fue el Vinicius de la temporada 2021/2022, donde el Real Madrid conquistó Liga y Champions. Ahí firmó cinco goles y dos asistencias.

Xabi Alonso mejora a Vinicius

Desde la llegada del técnico tolosarra, Vinicius ha sufrido una transformación más que interesante. Ha entendido que debía mejorar el juego colectivo y ser ese jugador solidario que baja cuando el equipo necesita juntar líneas. Su desborde poco a poco está volviendo a surgir y considera que aún puede ser más demoledor en los últimos metros.

La derrota en el derbi le sirvió, al igual que al resto del equipo, para hacer autocrítica y llevar su fútbol a un nuevo nivel donde se trabaja más lo táctico. Después del parón de selecciones, el Real Madrid tiene citas complicadas ante Getafe y Juventus, pero sin duda la mirada de Vinicius está en gran parte en el Clásico contra el Barça el próximo 26 de octubre. El brasileño se siente en deuda después de la temporada pasada, y ha aprendido que la meritocracia es la nueva ley en Chamartín.