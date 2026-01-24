Real Madrid
Villarreal – Real Madrid, en directo | Dónde ver, a qué hora es y alineaciones confirmadas del partido de la Liga hoy en vivo online
Sigue en directo el partido de los de Álvaro Arbeloa en el estadio La Cerámica
Caras de concentración en el Madrid
Así lucían Mastantuono y Bellingham en la primera toma de contacto con el césped de Villarreal. Ambos vienen de marcar contra el Mónaco y quieren repetir este sábado para darle el triunfo a su equipo.
👋 Mastantuono
¡Una hora para el partido!
60 minutos para que eche a rodar en La Cerámica. Menos queda para que salten a calentar los jugadores de ambos equipos. Partidazo a la vista en Villarreal.
A seguir la racha
El Real Madrid busca seguir acercándose a su racha más larga de victorias en Liga. De momento lleva cuatro seguidas (Alavés, Sevilla, Betis y Levante) y la más longeva fue desde la jornada 1 hasta la sexta antes de caer en el derbi en el Metropolitano. La de hoy sería la quinta consecutiva si la consigue en La Cerámica.
¡Alineación del Villarreal!
Estos son los titulares de Marcelino: Luiz Júnior; Pau Navarro, Foyth, Renato Veiga, Pedraza; Buchanan, Parejo, Gueye, Moleiro; Gerard Moreno y Mikautadze.
Arbeloa mantiene el bloque
Arbeloa no toca lo que funciona y sólo hace un cambio (obligado) respecto al 11 que ganó por 6-1 al Mónaco. Carreras vuelve al lateral izquierdo y, al no estar disponible Tchouaméni por acumulación de tarjetas amarillas, mueve a Camavinga a la medular. El resto, los mismos.
Mbappé le dio la última victoria al Real Madrid en La Cerámica
Un doblete de Mbappé le dio a los blancos la victoria en Villarreal la pasada temporada. El francés hizo posible la remontada del Real Madrid tras el tanto inicial de Foyth. Este curso ya suma 32 en total y 19 en Liga.
¡Alineación del Real Madrid!
Como suele ocurrir desde que llegó Arbeloa, hora y media antes del encuentro ya conocemos el 11 del Real Madrid, que es el siguiente: Courtois en portería, Valverde y Carreras son los laterales izquierdos y Asencio y Huijsen los centrales. En el medio, Camavinga de pivote, con Jude Bellingham y Arda Güler y arriba Vinicius, Mbappé y Mastantuono.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!
🆚 @VillarrealCF
El Madrid se juega ser líder: así va la clasificación
Barcelona (49) y Real Madrid (48) sólo están separados por un punto. El equipo blanco comenzó a salir de su crisis ganando al Levante y viendo cómo al día siguiente los de Hansi Flick caían en Anoeta contra la Real Sociedad, poniéndose muy cerca de su máximo rival por el título.
¡Bienvenidos!
¡Hola a todos! Vayan pasando a la retransmisión de este partidazo de la Liga, en la que el Real Madrid busca dar un paso más en su pelea por el título. Los blancos pueden dormir líderes este sábado si suman los tres puntos y esperarían un pinchazo del Barça contra el Oviedo.
Uno de los partidos de la Liga. Este sábado en el estadio La Cerámica se disputa un clásico del fútbol español con máxima emoción. Por un lado, por comprobar si los blancos se hacen con el liderato y meten presión al Barcelona de cara al partido de esta jornada y, por otro, el equipo de casa quiere seguir en la pelea por las posiciones más altas del campeonato. Sigue el Villarreal-Real Madrid en DIARIOMADRIDISTA con toda la previa desde las 19:30 horas y el minuto a minuto desde que eche a rodar el balón a las 21:00 horas.
Los de Álvaro Arbeloa quieren alargar su racha positiva, pues desde la dura eliminación copera en Albacete han vencido al Levante en Liga (2-0) y al Mónaco en Champions (6-1). El equipo blanco se presenta al encuentro con las bajas de Aurélien Tchouaméni, por sanción, y Eder Militao y Ferland Mendy por lesión, pero con Rodrygo Goes y Raúl Asencio entre algodones. También llega Brahim Díaz, reincorporado esta semana tras su participación con Marruecos en la Copa África.
El Real Madrid visita al tercer clasificado de la Liga, un Villarreal que con 41 puntos, empatado con el Atlético, puede ponerse a sólo cuatro de su rival de este sábado y con un partido pendiente contra el Levante que se aplazó por fuertes lluvias a mediados de diciembre. Los de Marcelino García Toral son una de las revelaciones de esta temporada y acuden a la cita tras dosificar a varios de sus fijos en el penúltimo encuentro de una Champions nefasta por parte del submarino amarillo.
¡Menos de media hora!
Todo listo en La Cerámica. Ya calientan los protagonistas sobre el terreno de juego. Duelo de segundo contra tercero en Villarreal.