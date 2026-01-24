Villarreal – Real Madrid, en directo | Dónde ver, a qué hora es y alineaciones confirmadas del partido de la Liga hoy en vivo online

Uno de los partidos de la Liga. Este sábado en el estadio La Cerámica se disputa un clásico del fútbol español con máxima emoción. Por un lado, por comprobar si los blancos se hacen con el liderato y meten presión al Barcelona de cara al partido de esta jornada y, por otro, el equipo de casa quiere seguir en la pelea por las posiciones más altas del campeonato. Sigue el Villarreal-Real Madrid en DIARIOMADRIDISTA con toda la previa desde las 19:30 horas y el minuto a minuto desde que eche a rodar el balón a las 21:00 horas.

Los de Álvaro Arbeloa quieren alargar su racha positiva, pues desde la dura eliminación copera en Albacete han vencido al Levante en Liga (2-0) y al Mónaco en Champions (6-1). El equipo blanco se presenta al encuentro con las bajas de Aurélien Tchouaméni, por sanción, y Eder Militao y Ferland Mendy por lesión, pero con Rodrygo Goes y Raúl Asencio entre algodones. También llega Brahim Díaz, reincorporado esta semana tras su participación con Marruecos en la Copa África.

El Real Madrid visita al tercer clasificado de la Liga, un Villarreal que con 41 puntos, empatado con el Atlético, puede ponerse a sólo cuatro de su rival de este sábado y con un partido pendiente contra el Levante que se aplazó por fuertes lluvias a mediados de diciembre. Los de Marcelino García Toral son una de las revelaciones de esta temporada y acuden a la cita tras dosificar a varios de sus fijos en el penúltimo encuentro de una Champions nefasta por parte del submarino amarillo.

Dónde ver el Villarreal-Real Madrid

Movistar+ fue uno de los dos medios de comunicación que adquirieron una parte de los derechos televisivos del campeonato liguero para retransmitir en nuestro país los partidos que se disputan cada fin de semana. Este Villarreal-Real Madrid se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar la Liga. Hay que destacar que este canal es de pago y forma parte del paquete que incluye el fútbol español, por lo que habrá que tenerlo contratado para poder ver todo lo que suceda en La Cerámica, ya que no se podrá ver gratis por la TV.