Convocatoria del Real Madrid contra el Villarreal: Asencio fuerza, Rodrygo regresa y Brahim ya está listo

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos con el Villarreal en el estadio de La Cerámica tiene como gran novedad el regreso a la lista de Rodrygo Goes, que, sin estar al cien por cien, sí viajará a Castellón. Está descartado que sea titular, pero, en caso de ser necesario, podría tener minutos. También hay que destacar la presencia en la lista de Brahim Díaz, que, tras entrenar por primera vez junto a sus compañeros el pasado jueves después de terminar su participación con Marruecos en la Copa de África, ya está disponible para Arbeloa.

También se debe destacar el esfuerzo de Raúl Asencio para estar en la convocatoria. El central sufre un fuerte dolor en la tibia derecha, pero, ante las múltiples bajas que hay en la posición de central, el canterano no ha dudado en sumarse a la convocatoria y, salvo que su físico no se lo permita, será titular.

En cuanto a las bajas, Arbeloa no podrá contar para este encuentro con Trent Alexander-Arnold, Mendy y Militao. Tampoco está en la convocatoria del Real Madrid Tchouaméni, que se pierde este encuentro por sanción. Sin duda, una baja muy sensible para los madridistas. Los canteranos que refuerzan al primer equipo son Sergio Mestre, Diego Aguado y Cestero.

Prueba de fuego

El Real Madrid de Arbeloa afrontará su primer partido exigente contra el Villarreal en el estadio de La Cerámica. Los blancos se miden a un conjunto amarillo que está haciendo una gran Liga, aunque es cierto que en la Champions se han dejado ir más de lo deseado. De hecho, ya están eliminados tras una fase liga muy deficiente.

No obstante, los de Arbeloa pondrán a prueba su mejoría contra el Villarreal. Los blancos vienen de cuajar uno de los mejores partidos de la temporada contra el Mónaco el pasado martes, en la séptima jornada de la fase liga de la Champions, y ahora deberán tratar de rendir en un estadio muy exigente.

Para este encuentro, Arbeloa se deberá sobreponer a la delicada baja de Tchouaméni, ausente por sanción. El francés es un jugador tremendamente importante tanto en la medular madridista como, cuando es necesario, en la posición de central. El salmantino deberá buscar una solución a su ausencia.

Convocatoria del Real Madrid