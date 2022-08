Las cinco soluciones de Ancelotti para suplir a Casemiro

La salida de Casemiro rumbo al Manchester United deja al Real Madrid huérfano del que ha sido su mediocentro en los últimos ocho años. Sin embargo, Ancelotti tiene alternativas de sobra para suplir al brasileño. Desde el recién fichado Tchouaméni hasta el veterano Kroos pasando por los jóvenes Fede Valverde y Camavinga e incluso con la opción de colocar a Alaba de mediocentro.

El propio Ancelotti confirmaba en rueda de prensa que tiene soluciones de sobra para llenar el vacío de Casemiro, aunque no tenga otro jugador idéntico al brasileño en la plantilla. Y daba, por encima de todos, los nombres de Tchouaméni y Kroos. «Tchouaméni es contundente en el juego aéreo, tiene buen pie, es contundente al cruce, tiene llegada al área rival… También Kroos puede jugar ahí porque a mí no me ha dicho que no le guste jugar de mediocentro. Si Casemiro sale, tenemos seis medios. Yo creo que seis son suficientes para manejar toda la temporada. Estos seis son muy muy buenos», comentaba el técnico italiano.

Tchouaméni

Posiblemente, el mediocentro con más potencial del mundo y por el que los grandes de Europa se pegaban. El Real Madrid se lo arrebató al PSG tras pagar 80 millones al Mónaco y puede que su hora de ser titular haya llegado antes de tiempo. Tchouaméni tiene potencia física, juego aéreo y se incorpora al área. Le falta madurez y aprender el oficio pero debería ser la primera opción de Ancelotti.

Kroos

El propio Ancelotti se encargó de recordar que Kroos ya jugó con él en esa demarcación tras la marcha de Xabi Alonso en un caso calcado al de Casemiro. Contó lo de las 20 victorias seguidas, pero no que el Real Madrid acabó el año sin Liga, ni Champions, ni Copa. Además, Kroos tiene 8 años más que entonces y no le apetece acabar su carrera jugando como mediocentro.

Camavinga

El joven centrocampista francés jugó algún partido la pasada temporada en la demarcación de Casemiro… sin mucho éxito. Su energía y su vigor le llevan a desordenarse cuando el equipo ataca y eso provoca que Camavinga tenga que corregir el sitio y cometer demasiadas faltas aparatosas. Su rendimiento mejoró como interior, así que Ancelotti sólo le utilizaría de mediocentro en situaciones puntuales de emergencia.

Fede Valverde

Titularísimo para Ancelotti, Fede Valverde ha jugado algún partido como mediocentro, una demarcación que ocupa con más frecuencia en la selección de Uruguay. En el Real Madrid tiene un sitio fijo como extremo, interior o cuarto centrocampista, pero también puede ser una alternativa para el mediocentro si la solución Tchouaméni no funcionara.

Alaba

Sin duda el jugador más polivalente de la plantilla. Alaba es el mejor central del Real Madrid, el mejor lateral zurdo y también podría ser uno de los mejores mediocentros. Con Guardiola en el Bayern ya jugó en esa demarcación, igual que con la selección de Austria, pero Ancelotti parece reacio a utilizar a Alaba en ese puesto, porque quiere su solvencia como central.