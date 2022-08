Ancelotti: «A Camavinga y Tchouaméni les pesó la camiseta»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Almería en la primera jornada de Liga. Los blancos comenzaron perdiendo, pero fueron capaces de dar la vuelta al marcador para terminar sumando los tres primeros puntos de la temporada. El italiano explicó que reconoció que «empezaron mal», pero en el segundo tiempo el equipo mejoró.

El partido

“Hemos empezado mal. Nos han buscado la espalda y fue complicado. No teníamos frescura para jugar con velocidad. Nos costó abrir el marcador. En la segunda parte estuvieron más cansados, tuvimos más control y oportunidades”.

Los jóvenes

“Ellos no han mostrado la calidad de los entrenamientos. Es normal. Son muy jóvenes y la camiseta pesa. Es un precio que tenemos que pagar y lo pagamos con gusto. Son muy buenos. No han hecho nada malo, pero pueden hacerlo mejor. Quité a Camavinga por la tarjeta, no quería jugar con 10”.

Kroos de mediocentro

“Kroos en esa posición lo hace muy bien. Maneja muy bien el balón”.

La falta de Alaba

«Tira muy bien. El cambio fue cuando se tenía que tirar la falta. Lo hace muy bien. Los que tenían que tirarla era Karim o Toni».

Hazard

“Lo vi bien. No había espacio. Aportó. Estoy contento del partido. No fue espectacular, pero hay que tener en cuenta muchas cosas. Es normal tener dificultades. Físicamente está bien y yo creo que va a tener minutos”.

Asensio

“Es un jugador del Real Madrid y hasta que lo sea así lo considero. Si merece jugar lo hará. Hay que tener en cuenta lo que nos aportó el año pasado. Es un jugador importante, mientras que sea un jugador del Real Madrid. Hay que esperar hasta el 31”.

Lucas Vázquez

“Es parte del grupo. Siempre está listo para ayudar. Lo hizo muy bien marcando un gol muy importante. Tiene que seguir en esta línea”.