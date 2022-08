Casemiro, un profesor para Tchouaméni

Carlo Henrique Casemiro demostró al mundo entero sobre el verde del estadio Olímpico de Helsinki que quien tenga ganas de un relevo en el centro del campo del Real Madrid tendrá que esperar. El brasileño dio una exhibición ante el Eintracht de Frankfurt en la Supercopa de Europa. Se hizo amo y señor del encuentro hasta el punto de que la UEFA decidió otorgarle el premio a mejor jugador del partido.

Una clase magistral de fútbol que sólo sirve para confirmar que los que vengan tendrán que hacerlo muy bien para quitarle los galones que se ha ganado desde el primer día que pisó Valdebebas. De hecho, los que van llegando, como es el caso de Tchouaméni, deben aprender de un futbolista que junto a Modric y Kroos forman el mejor centro del campo de la historia del deporte rey.

Tras la exhibición, Casemiro llegó renqueante a la rueda de prensa que tenía que dar como MVP. Dolorido y con sangre en las medias. “Es la marca de la guerra”, contestaba cuando se le preguntaba por ello. Sin darle importancia. Como ha hecho cada día de su carrera. Él sólo se ha centrado en jugar, ayudar al equipo y mejorar, hasta el punto de haberse convertido en el mejor del mundo en su posición. Ahora, también se enfrenta a lo desconocido, ya que tendrá que ser el encargado de ayudar a Tchouaméni, que está llamado a ser su sucesor en un futuro.

Casemiro ha cumplido 30 años y Tchouaméni ha llegado al Real Madrid con 22. Por delante, tal y como marca la ley del fútbol y de la vida, se espera que poco a poco haya un cambio generacional. Es algo normal que el brasileño entiende y que el francés debe aprovechar. Tiene ante sí la oportunidad de aprender con el mejor del mundo en lo suyo. El propio Ancelotti asegura públicamente que “Tchouaméni, que es un gran jugador, va a aprender mucho de Casemiro».

No está picado

Durante la pretemporada se ha escrito y dicho mucho sobre cómo ha podido acoger Casemiro a Tchouaméni. Hasta esta temporada, el francés no tenía un recambio en su puesto, pero a partir de ahora cambia la situación. Ancelotti va a poder darle más descanso sin que esto suponga un drama y, al mismo tiempo, el Real Madrid se empieza a asegurar el futuro. Por lo tanto, como contó OKDIARIO, el brasileño no ha recibido de mal grado la competencia del galo.

Casemiro, lejos de ver la llegada del mediocentro francés como una amenaza para su posición, lo hace como una oportunidad de mejorar y de subir el nivel de la plantilla. Por fin, tendrá un recambio de garantías, ya que hasta este momento su posición era la única que no estaba doblada. Case es plenamente consciente de que por delante viene una temporada tremendamente exigente para todos. El Real Madrid afronta seis competiciones -Liga, Champions, Copa del Rey, Supercopa de Europa, Mundial de Clubes y Supercopa de España- y entre los meses de noviembre y diciembre se celebrará el Mundial en Qatar. La carga de partidos será muy importante y todos tendrán su espacio.

El propio Casemiro dio una serie de consejos a Tchouaméni para que triunfe y no dudó lo más mínimo en regalarle elogios: «Va a ser un jugador importante. No me ha picado. Mi lealtad para este equipo es la de siempre, mi sacrificio no es sólo en los 90 minutos que veis. Lo único que le puede decir es que lo dé todo en cada partido, que es lo que este club te pide».