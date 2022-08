Kroos lo tiene en su mano

Toni Kroos quiere seguir agrandando su leyenda en el Real Madrid. El futbolista alemán tiene una cita con la historia el próximo miércoles en Helsinki en la Supercopa de Europa ante el Eintracht de Frankfurt. Si el conjunto blanco se lleva el título, el centrocampista sumaría su quinto trofeo e igualaría a Maldini.

Kroos arranca una nueva temporada como indiscutible en el once de Carlo Ancelotti. El centrocampista germano es una pieza clave en el engranaje del técnico italiano y volverá a comenzar de inicio en el primer partido oficial de la temporada, el miércoles ante el campeón de la Europa League. Toni se encuentra ya en último año de contrato y su continuidad está en su mano. El Real Madrid no podrá dificultades para una renovación que decidirá el jugador dependiendo de su rendimiento.

El alemán ha ganado tres Supercopas de Europa desde que llegó al Real Madrid (2014, 2016 y 2017), al igual que una gran generación de jugadores que continúan en la plantilla como Modric, Casemiro, Benzema, Lucas o Carvajal.

Sin embargo, el centrocampista alemán de 32 años cuenta con una más que sus compañeros en el palmarés porque ganó una con el Bayern en 2013 al superar al Chelsea en los penaltis. Así, el 8 del Real Madrid atesora cuatro Supercopas de Europa y es uno de los pocos que cuenta con un póquer de títulos en este campeonato. Dani Alves es el único jugador que se encuentra igualado con el alemán (tres con el Barça y una con el Sevilla).

Por delante, con cinco títulos se encuentra que Paolo Maldini (1984, 1990, 1994, 2003 y 2007). El italiano logró los cinco trofeos con la camiseta del Milan y es el jugador que más veces la ha ganado, aunque para la UEFA el ex futbolista cuenta con cuatro porque no participó en la de 2007 contra el Sevilla. Kroos está en la misma situación que el milanista.

Según la UEFA, el futbolista del Real Madrid tiene tres Supercopas de Europa puesto que no jugó en 2016 contra el Sevilla. Aún así, Toni Kroos podría agrandar su leyenda si el Real Madrid gana la Supercopa de Europa ante el Eintracht. Desde su llegada al Santiago Bernabéu en 2014 no ha parado de crecer y lleva varios años siendo indiscutible en el once titular. Ha ganado cuatro Champions y tres Ligas, entre otros, desde que aterrizó en la capital de España. Ahora, a sus 32 años, tiene una nueva oportunidad de conquistar un título europeo y tener la ‘manita’ de Supercopas.