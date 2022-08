El Bayern destroza al Eintracht antes de la Supercopa

El Eintracht de Frankfurt tropieza antes de medirse al Real Madrid en la Supercopa de Europa. El conjunto alemán comenzaba la Bundesliga contra una apisonadora llamada Bayern de Múnich. Había esperanzas en el campeón de la Europa League de rascar algo positivo en la primera jornada de la Liga, pero se llevaron la peor de las sensaciones al ser incapaces de ni siquiera incordiar a los de Nagelsmann, que les hicieron un auténtico roto en defensa. El rival madridista en el primer título del curso se fue con un 1-6, manita incluida al descanso.

Caótico partido el que disputó el campeón de la segunda competición continental. A cinco días de medirse al equipo de Ancelotti, se vieron completamente superados, sobre todo atrás, donde aún les queda mucho por mejorar si no quieren que el conjunto blanco les haga un nuevo destrozo. Y eso que había dudas sobre cómo afrontaría el Bayern la ausencia de su gran estrella en los últimos años, Robert Lewandowski, aunque pronto quedó claro que, al menos en Alemania, siguen sin tener rival.

La llegada de Sadio Mané ha apaciguado la marcha del polaco al Barça, pero queda por comprobar si con el ex del Liverpool será suficiente para suplir la ausencia de uno de los mejores delanteros de la historia. Por el momento, las sensaciones no son nada malas. Lo que no ha cambiado es la superioridad del cuadro muniqués. El Bayern asfixió desde el comienzo a un Eintracht que saltó al césped con un once similar al que debería ser de la partida el miércoles en Helsinki, aunque tras lo sucedido sobre el verde, está aún por verse.

Trapp aparecía en portería, escoltado por una defensa de tres centrales en la que estaban Touré, Tuta y Ndicka. Por delante, Knauff y Kostic ocupaban los carriles, con Rode y Sow en la medular. Lindstrom aparecía como interior, junto a la gran novedad del verano en Frankfurt, Mario Gotze. Arriba, el héroe del Camp Nou, Santos Borré.

El equipo era más que parecido al que el pasado curso sorprendió por su intensidad, presión, contragolpe y efectividad. Pero no tuvo nada que ver en la primera jornada de la nueva temporada. El Bayern fue superior en todo momento, llegando a pillar a contrapié a las Águilas. Kimmich sorprendió en una falta lejana, ajustando muchísimo el balón al palo y aprovechando la humareda provocada por las bengalas encendidas por la marea blanca, para hacer el primero.

Corría el minuto 4 y el Bayern ya mandaba, pero el asedio era tal que, en seis minutos después llegó el segundo, por medio de Pavard. Pudo recortar distancias el Eintracht en su primer acercamiento, a balón parado con un cabezazo de Tuta, pero se estrelló en el larguero. A partir de ahí, retomó la iniciativa el campeón germano, que pudo sentenciar minutos después con Gnabry, que falló lo imposible.

No falló Mané, que ha salido del Liverpool para consolidarse como una estrella a nivel mundial, sin que le eclipse nadie. La primera que tuvo la mandó dentro y la segunda, al larguero. Daría tiempo a la manita antes del descanso, con goles de Musiala y Gnabry. Levantó en la segunda parte el Bayern el pie del acelerador y llegó el de la honra del Eintracht, con cantada incluida de Neuer, obra de Kolo Muani. Cerró el marcador el segundo de Musiala.