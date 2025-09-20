Real Madrid
Real Madrid – Espanyol, en directo online: dónde ver hoy y última hora en vivo gratis del partido de Liga
El Real Madrid defiende el liderato ante el conjunto perico
Los de Manolo González aún no han perdido en esta Liga
Vinicius se reencuentra con su peor pesadilla: Martínez Munuera pita al Real Madrid contra el Espanyol
Saltan al cesped
Ambos equipos salen del túnel de vestuarios con el himno de ‘La Décima’. ¡Todo listo para que empiece esto!
El Bernabéu se «despide» del Real Madrid
Después del partido de hoy, el Real Madrid jugará tres partidos consecutivos fuera de casa ante Levante, Atlético y Kairat. No volverá por al Bernabéu hasta el próximo 4 de octubre ante el Villarreal.
Cuenta atrás para que empiece el partido
Gran ambiente hoy en el Santiago Bernabéu, que jugará hoy con el techo cerrado. Ambos equipos calientan sobre el césped.
Manolo González habla antes del partido
«Sólo he venido un año, nosotros conseguimos ganarle en casa, sabemos que aquí el partido es más complicado pero venimos a pelear al máximo. Hay que estar organizados, por estar atentos a balón parado y estar bien en bloque bajo y atentos a las jugadas que generan por calidad individual».
«Tenemos que estar muy ordenados y no irnos del partido, que el año pasado estuvimos hasta el 75′ y acabamos mal. El Real Madrid empieza bien los partidos, a un ritmo muy alto y exigente. El partido viene condicionado por el ritmo que ellos meten».
Reencuentro entre Carlos Romero y Mbappé
En el Real Madrid no se han olvidado de la gran polémica que hubo la última vez que se vieron las caras. Los de Ancelotti acabaron perdiendo, pero el partido estuvo condicionado por una roja perdonada a Carlos Romero por una entrada criminal a Mbappé. Esa vez ni Muñiz Ruiz ni Iglesias Villanueva desde el VAR vieron los tacos impactando en el gemelo del francés.
El Espanyol buscará otra gesta
Junto con Real Madrid y FC Barcelona, el Espanyol es el único que aún no ha perdido esta temporada. Actualmente es tercero en la clasificación con los mismos puntos que los de Hansi Flick y a solo dos de los de Xabi Alonso. Oportunidad de oro después de haber vencido al Atlético hace unas semanas para postularse como un hueso duro de roer.
Asencio se queda con el sitio
Otro que tiene que demostrar es Raúl Asencio. El central vuelve al once titular después del Mundial de Clubes ante la sanción de Huijsen y la lesión de Rüdiger. Será el socio de Militao y buscará dar buena imagen para pelear por un sitio que ha perdido en este arranque de temporada.
Un brazalete muy especial
Para este partido, Real Madrid y Espanyol llevarán un brazalete morado por el Día Mundial del Alzheimer. Un precioso gesto para dar visibilidad a una de las enfermedades más devastadoras que hay en el mundo.
Manolo García alaga al Real Madrid
Así habló el técnico del Espanyol del equipo blanco en rueda de prensa previa al choque liguero: «Cada partido es diferente, como cada año y entrenador son diferentes, cambian mucho las cosas de un año a otro. No hace falta decir la historia que tiene el Madrid, lo complicado que es el partido, pero también es verdad que nosotros no por el momento sino por la confianza que tenemos por nosotros vamos a ir a competirlo a muerte».
Xabi Alonso, en rueda de prensa
«El Espanyol viene en muy buen momento, pero nosotros también estamos con buena energía para prolongar la fase en la que estamos. Será exigente, porque llegan en buen momento, pero estamos en casa. Debemos completar un partido bueno». También habló de nombres propios como Vinicius, Mbappé, Huijsen y Rodrygo.
La historia acompaña al Real Madrid
En el balance histórico, el Real Madrid tiene un saldo sumamente positivo. En total suma 119 victorias, 36 empates y 46 derrotas ante el Espanyol. Hoy, buscarán la 120.
Vinicius en el foco
Después de su suplencia, el brasileño regresa al once con ganas de ser la estrella del partido. Los rumores de su relación con Xabi Alonso se han intensificado en las últimas semanas, pero el tolosarra ha respondido poniéndole de inicio. Test importante para lo que viene.
Oportunidad para Gonzalo
El delantero será titular por primera vez en el Santiago Bernabéu. Hasta ahora solo había jugado 29 minutos y se quedó en el banquillo ante la Real Sociedad y Marsella. Oportunidad de oro para formar dupla con Mbappé y demostrar el nivel que mostró en el Mundial de Clubes
Martínez Munuera arbitrará el partido
Hoy muchos ojos estarán en el arbitraje. El cabreo del Real Madrid se ha acrecentado en los últimos días y no quiere que haya más decisiones incomprensibles. Uno de los más preocupados del equipo es Vinicius, que ha visto con Martínez Munuera actuaciones que le han perjudicado.
Huijsen, la gran ausencia
El central cumplirá hoy su partido de sanción tras su polémica expulsión la pasada jornada en Anoeta. A pesar de que el CTA reconoció que cometió un error, pero finalmente no jugará después de que el TAD no le diese la cautelar.
Once del Espanyol
Manolo González sale con este once en el Bernabéu: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano, Urko González, Edu Expósito; Dolan, Roberto y Puado.
Solo un cambio respecto a la pasada jornada. Pere Milla es baja por sanción y entra en su lugar Edu Expósito.
Xabi hace rotaciones
El Real Madrid ha hecho cambios en su once con la vista puesta en Levante y Atlético. Ya se conocían las bajas de Huijsen (sanción) y Arnold (lesión), pero otros titulares como Arda Güler descansarán. Se espera que Camavinga y Bellingham tengan minutos.
Once del Real Madrid
Este es el once de Xabi Alonso contra el Espanyol: Courtois, Carvajal, Asencio, Militao, Carreras, Tchouaméni, Valverde, Mastantuono, Vinicius, Gonzalo y Mbappé.
¡Bienvenidos!
Muy buenas tardes y bienvenidos al minuto a minuto del Real Madrid – Espanyol. Duelo importantísimo para los de Xabi Alonso para conservar el liderato y sumar otra victoria en el Santiago Bernabéu.
El Real Madrid se enfrenta en el Santiago Bernabéu al Espanyol en el partido correspondiente a la jornada 5 de la Liga. Un partido muy peligroso para los de Xabi Alonso al tener al frente a uno de los tres equipos que aún no conoce la derrota en el campeonato.
Tras el sobresfuerzo realizado para vencer en inferioridad numérica sus dos últimos partidos -Real Sociedad en Anoeta y Olympique de Marsella en el Bernabéu-, por las expulsiones de Dean Huijsen y Dani Carvajal que le dejaron con diez, el Real Madrid recibe a un Espanyol repleto de moral.
Lo hace con lo justo en defensa, en la que se han juntado las lesiones de Trent-Alexander Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy, a la incomprensión por la situación de Huijsen. Expulsado nada más traspasar la media hora de partido del Real Madrid en Anoeta, con una decisión del colegiado Jesús Gil Manzano que el CTA reconoció errónea en su vídeo posterior de análisis, ningún comité ha retirado la roja al central, que se perderá el duelo ante el Espanyol.
Los pericos llegan al partido de este sábado contra el Real Madrid en su mejor versión, con diez puntos de doce posibles en este inicio de temporada, preparado para romper una dinámica de 30 años sin ganar en el Santiago Bernabéu (1-2 en la campaña 1995-96).
Las sensaciones del cuadro blanquiazul son prácticamente inmejorables. De hecho, ha firmado su mejor arranque liguero de las últimas tres décadas, desde 1995. Precisamente, el curso en el que ganó en el feudo blanco. El Espanyol es tercero y no renuncia a nada contra el actual líder de Primera División.
El vestuario periquito asume que deberá hacer un partido perfecto para sorprender al Real Madrid a domicilio. Hasta ahora, el Espanyol no ha perdido ningún encuentro y ha demostrado que no se deja intimidar contra los grandes. Ya derrotó al Atlético en el debut liguero (2-1).
Saque de honor
Ambos equipos y el Bernabéu han protagonizado un momento muy emotivo con Abderrahim Ouhida, el niño que sobrevivió al terremoto de Marruecos hace dos años.