Real Madrid – Espanyol, en directo online: dónde ver hoy y última hora en vivo gratis del partido de Liga

El Real Madrid se enfrenta en el Santiago Bernabéu al Espanyol en el partido correspondiente a la jornada 5 de la Liga. Un partido muy peligroso para los de Xabi Alonso al tener al frente a uno de los tres equipos que aún no conoce la derrota en el campeonato.

Tras el sobresfuerzo realizado para vencer en inferioridad numérica sus dos últimos partidos -Real Sociedad en Anoeta y Olympique de Marsella en el Bernabéu-, por las expulsiones de Dean Huijsen y Dani Carvajal que le dejaron con diez, el Real Madrid recibe a un Espanyol repleto de moral.

Lo hace con lo justo en defensa, en la que se han juntado las lesiones de Trent-Alexander Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy, a la incomprensión por la situación de Huijsen. Expulsado nada más traspasar la media hora de partido del Real Madrid en Anoeta, con una decisión del colegiado Jesús Gil Manzano que el CTA reconoció errónea en su vídeo posterior de análisis, ningún comité ha retirado la roja al central, que se perderá el duelo ante el Espanyol.

Los pericos llegan al partido de este sábado contra el Real Madrid en su mejor versión, con diez puntos de doce posibles en este inicio de temporada, preparado para romper una dinámica de 30 años sin ganar en el Santiago Bernabéu (1-2 en la campaña 1995-96).

Las sensaciones del cuadro blanquiazul son prácticamente inmejorables. De hecho, ha firmado su mejor arranque liguero de las últimas tres décadas, desde 1995. Precisamente, el curso en el que ganó en el feudo blanco. El Espanyol es tercero y no renuncia a nada contra el actual líder de Primera División.

El vestuario periquito asume que deberá hacer un partido perfecto para sorprender al Real Madrid a domicilio. Hasta ahora, el Espanyol no ha perdido ningún encuentro y ha demostrado que no se deja intimidar contra los grandes. Ya derrotó al Atlético en el debut liguero (2-1).

En la web de DIARIO MADRIDISTA te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este apasionante Real Madrid-RCD Espanyol.