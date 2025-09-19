Un niño que sobrevivió al terremoto de Marruecos hará el saque de honor en el Real Madrid-Espanyol

Gestazo del Real Madrid con un joven que hace dos años sobrevivió al terremoto de Marruecos. Cuando era un niño, Abderrahim Ouhida se convirtió en un referente del pueblo marroquí por su lucha de supervivencia en medio del seísmo de 6,8 de magnitud y este sábado vivirá un sueño al ser el protagonista del saque de honor del partido de Liga de su equipo contra el Espanyol en el Santiago Bernabéu.

Su región, Al Haouz, fue devastada por esta tragedia en la que Abderrahim perdió a sus padres, a sus dos hermanas y a su abuelo. En 2023, el joven dio la vuelta al mundo al lucir una camiseta del Real Madrid en una entrevista para la televisión en plena zona arrasada. Su llanto traspasó fronteras y el club blanco, dos años más tarde, ha querido tener un detallazo con su aficionado.

Esta semana, Abderrahim ya presenció en el Bernabéu el partido de Champions del pasado martes entre el Real Madrid y el Olympique de Marsella y este sábado, además de volver a ver un choque desde la grada, realizará el saque de honor contra el Espanyol en Liga. Un momentazo que llegará después de toda una semana de ensueño para el marroquí, en la que también visitó la ciudad deportiva de Valdebebas, conociendo a los jugadores de la sección de baloncesto.

Detallazo del Real Madrid

De hecho, después del encuentro de Champions también tuvo la oportunidad de conocer a los futbolistas del Real Madrid, recogiendo una camiseta firmada por Kylian Mbappé de manos de su ídolo, con el que se abrazó conmovido por la emoción. Al día siguiente, Abderrahim también realizó el tour del Bernabéu, pero este sábado será el protagonista durante unos instantes del partido del equipo blanco.

Un héroe en medio de la tragedia

Un momento lleno de emoción que nunca olvidará y que servirá como homenaje a su valentía en medio de todo el sufrimiento ocasionado por la mayor tragedia que ha asolado a Marruecos en el siglo XXI. El terremoto causó 2.946 fallecidos y 5.674 heridos el 8 de septiembre de 2023, pero también dejó una historia de lucha como la de Abderrahim que este sábado será reconocida para siempre.